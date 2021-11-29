CHP'de yeni çatlak! ''Beni rahatsız ediyor''

29 Kasım 2021 Pazartesi 08:14 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 08:14

Yaptığı ırkçı açıklamalar ile sık sık gündem olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı bir canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.

Programda CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösteren Özcan, "Kaftancıoğlu ile ideolojik olarak çok ciddi farklılıklarımız var. Onun söylemlerinin önemli bir kısmı beni rahatsız ediyor." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarına devam eden Özcan, "Ermeni soykırımı ile ilgili söylemleri beni çok rahatsız etmişti." dedi.

CANAN KAFTANCIOĞLU NE DEMİŞTİ?

Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından, 1915 yılında yaşanan tarihi gelişmelerle ilgili Ermeni tezlerini destekleyen bir mesaj paylaşarak "23 Nisan'dan bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu: 1915" ifadelerine yer vermişti.