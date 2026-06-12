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Politika

CHP'de yeni gelişme! Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın görevleri düştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK toplantısında ihraçları talep edilen 9 isim arasında yer alan ve Özgür Özel'e yakınlıklarıyla bilinen Ali Mahir Başarır ile Gökhan Günaydın'ın CHP grup başkanvekilliği görevlerinin düştüğü bildirilirken, söz konusu karar TBMM'nin resmi internet sitesinde de yayınlanarak kesinleşti.

HABER MERKEZİ12 Haziran 2026 Cuma 10:11 - Güncelleme:
CHP'de yeni gelişme! Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın görevleri düştü
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Mutlak butlan kararının arından CHP'de başlayan kriz bir türlü son bulmuyor. Göreve dönen Kılıçdaroğlu ile koltuğu kaybeden Özgür Özel yönetimi arasında gerilim iyice tırmandı.

9 İSME İHRAÇ TALEBİ

Salı günü yaşanan grup toplantısı gerilimi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu parti MYK'sını topladı. Bu toplantıdan Özgür Özel'e yakın 9 isim için ihraç talebi çıktı. İhracı istenen isimler Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Özgür Karabat, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Umut Akdoğan, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut ve Veli Ağbaba'ydı...

CHP Sözcüsü Müslim Sarı '9 arkadaşımız tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu yönetiminin hamlesi sonrası CHP'de istifa depremi yaşandı. Parti Meclisi'nden 28 isim istifasını açıkladı. Sevgi Kılıç, Selin Sayek Böke, Erbil Aydınlık, Ednan Arslan, Zeynel Emre, Yunus Emre, Gökçe Gökçen, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Aylin Nazlıaka, Hakkı Süha Okay, Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcıer, Yüksel Taşkın, Bülent Tezcan, Seyit Torun, Pınar Uzun Okakın, Aylin Yaman, Emre Yılmaz, Gökhan Zeybek, Hüseyin Yaşar, Ayşe Eser Danışoğlu, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Fethi Açıkel, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Aysu Bankoğlu ve Yaşar Seyman Parti Meclisi üyeliğinden istifa ettiklerini açıkladı.

Bugün ise Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekilliği'nin düştüğü açıklandı. Karar TBMM'nin sitesinde de yer aldı.

  • Ali Mahir Başarır
  • Gökhan Günaydı
  • CHP Grup Başkanvekilliği

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