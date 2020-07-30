CHP'de yeni kriz: Anahtar listeyi kimin sızdırdığı ortaya çıktı

30 Temmuz 2020 Perşembe 08:20 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 08:20

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 37. Olağan Kurultay’da paralel Parti Meclisi (PM) listesi hazırlamasının yankıları devam ediyor. Pazar sabahı 05.00’e kadar liste pazarlığı yapan Kaftancıoğlu’na istihbaratın 03.00’da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’yla birlikte liste hazırlayan Oğuz Kaan Salıcı’dan gittiği öğrenildi. Akşam'ın haberine göre, CHP kulislerinde konuşulanlara göre Salıcı 03.00’te Kılıçdaroğlu’nun hazırladığı listeyi WhatsApp üzerinden Kaftancıoğlu’na attı. O sırada Doğu ve Güneydoğu il başkanlarıyla bir otelde bulunan Kaftancıoğlu hemen alternatif liste için çalışmalara başladı. Çizileceklere ve yerine yazılacak isimlere ise 05:00’te son şeklinin verildiği öğrenildi.

MYK’DA HESAPLAŞMA

CHP’de gözler şimdi de MYK seçimlerine çevrildi. Dört genel başkan yardımcısının isminin çizilmesiyle eli zayıflayan Kılıçdaroğlu’nun çoğu ismi değiştireceği öğrenildi. CHP Genel Merkez’den alınan bilgilere göre Kılıçdaroğlu özellikle PM’nin şekillenmesinde aktif rol oynayan Oğuz Kaan Salıcı’yı pasif bir göreve getirecek. Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı için ise Bülent Tezcan ismi öne çıkıyor. Tuncay Özkan’ın yerine gelecek ismin Ali Öztunç olacağı ifade ediliyor. CHP’nin tartışılan isimlerinden biri olan Seyit Torun’un da koltuğunu Gökhan Zeybek veya Gökhan Günaydın isimlerine devredeceği konuşuluyor. İBB Başkanı İmamoğlu’nun Günaydın için Kılıçdaroğlu’na baskı yaptığı biliniyordu. Koltuğu garanti olan tek kişi ise delegeden en çok oyu alan Faik Öztrak. Öztrak’ın yine Parti Sözcüsü olarak görevine devam etmesi bekleniyor.