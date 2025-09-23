İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2025 Salı / 1 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,407
  • EURO
    48,9212
  • ALTIN
    5040.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • CHP'de kurultay sonrası ihraç dalgası! Berhan Şimşek: Bu partiyi adliyeye biz mi düşürdük?
Politika

CHP'de kurultay sonrası ihraç dalgası! Berhan Şimşek: Bu partiyi adliyeye biz mi düşürdük?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul İl yönetimi için görevlendirilen Gürsel Tekin ile birlikte açıklama yapan Eski İl Başkanı Berhan Şimşek'i ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etti. Karara tepki gösteren Şimşek, 'Tedbirli kesin ihraç istemi aday olmayayım diye. Bu partiyi adliyeye biz mi düşürdük? Görevini yapmayan biri varsa o da CHP Genel Merkezi'dir' dedi.

HABER MERKEZİ23 Eylül 2025 Salı 14:59 - Güncelleme:
CHP'de kurultay sonrası ihraç dalgası! Berhan Şimşek: Bu partiyi adliyeye biz mi düşürdük?
ABONE OL

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul İl yönetimi için görevlendirilen Gürsel Tekin ile birlikte açıklama yapan Eski İl Başkanı Berhan Şimşek'i ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etti.

"GÖREVİNİ YAPMAYAN CHP GENEL MERKEZİ'DİR"

Berhan Şimşek yaptığı açıklamada "Değerli arkadaşlar 45 yıllık üyesi olduğum partimin yöneticilerinin bana verdikleri onur madalyamı sizler ile paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Kararı eleştiren Şimşek, "Tedbirli kesin ihraç istemi aday olmayayım diye. Bu partiyi adliyeye biz mi düşürdük? Görevini yapmayan biri varsa o da CHP Genel Merkezi'dir" dedi.

  • Berhan Şimşek
  • disiplin
  • ihraç

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.