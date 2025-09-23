Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul İl yönetimi için görevlendirilen Gürsel Tekin ile birlikte açıklama yapan Eski İl Başkanı Berhan Şimşek'i ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etti.

"GÖREVİNİ YAPMAYAN CHP GENEL MERKEZİ'DİR"

Berhan Şimşek yaptığı açıklamada "Değerli arkadaşlar 45 yıllık üyesi olduğum partimin yöneticilerinin bana verdikleri onur madalyamı sizler ile paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Kararı eleştiren Şimşek, "Tedbirli kesin ihraç istemi aday olmayayım diye. Bu partiyi adliyeye biz mi düşürdük? Görevini yapmayan biri varsa o da CHP Genel Merkezi'dir" dedi.