CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için çıkan iç savaş sürerken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özel'i baskı altına alarak 'ön seçimi' kabul ettirdi.

Parti içindeki krizi iyice körükleyen ve başta Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın tepki gösterdiği bu karara ilişkin eski lider Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen isimlerden de bir bir tepki gelmeye başladı.

CHP eski Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özgür Özel'in CHP başkanlığına seçildiği kurultayı 'şaibeli' olarak nitelendirdiği sözlerini hatırlatan Hamzaçebi, CHP liderini adeta yaylım ateşine tuttu.

"O KOLTUKTA OTURMA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'şaibeli kurultay' sözlerine cevap veremeyenlerin cumhurbaşkanı adayı belirlemek üzere yola çıkmamalarını söyleyen Hamzaçebi, susmanın kabullenmek olduğunu ifade ederek Özgür Özel'e şu sözlerle Genel Başkanlığı bırakması yönünde çağrıda bulundu: Bu iddiayı kabul ederek CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturulamaz. Ya meydan okuyarak bu iddiayı reddedin ya da o koltukta oturmayın.

Özel'in skandal sözlerine kınama

İmamoğlu'nun algı oyununa tepki

CHP'de atama ve yolsuzluk skandalı