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Politika

CHP'de yeni kriz patlak verdi! Özgür Özel'e parti içinden rest: O koltukta oturmayın

Eski CHP milletvekili Akif Hamzaçebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'şaibeli kurultay' açıklamasına ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e zehir zemberek sözlerle yüklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine cevap veremeyenlerin cumhurbaşkanı adayı belirlemek üzere yola çıkmaması gerektiğini belirten Hamzaçebi, 'Ya meydan okuyarak bu iddiayı reddedin ya da o koltukta oturmayın.' diye konuştu.

HABER MERKEZİ6 Şubat 2025 Perşembe 08:24 - Güncelleme:
CHP'de yeni kriz patlak verdi! Özgür Özel'e parti içinden rest: O koltukta oturmayın
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CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için çıkan iç savaş sürerken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özel'i baskı altına alarak 'ön seçimi' kabul ettirdi.

Parti içindeki krizi iyice körükleyen ve başta Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın tepki gösterdiği bu karara ilişkin eski lider Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen isimlerden de bir bir tepki gelmeye başladı.

CHP eski Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özgür Özel'in CHP başkanlığına seçildiği kurultayı 'şaibeli' olarak nitelendirdiği sözlerini hatırlatan Hamzaçebi, CHP liderini adeta yaylım ateşine tuttu.

"O KOLTUKTA OTURMA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'şaibeli kurultay' sözlerine cevap veremeyenlerin cumhurbaşkanı adayı belirlemek üzere yola çıkmamalarını söyleyen Hamzaçebi, susmanın kabullenmek olduğunu ifade ederek Özgür Özel'e şu sözlerle Genel Başkanlığı bırakması yönünde çağrıda bulundu: Bu iddiayı kabul ederek CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturulamaz. Ya meydan okuyarak bu iddiayı reddedin ya da o koltukta oturmayın.

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