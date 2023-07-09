CHP'deki 'değişim' kavgasına Hamzaçebi de katıldı: 'Yakışmadı'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Kılıçdaroğlu'na karşı başlattığı 'değişim' hareketi parti içerisindeki kavgayı da bir hayli alevlendirdi.

Özcan'ın yürüyüşü CHP içinde karışıklığa neden oldu. 'Değişim' çağrıları ile yürüyen Özcan'a 'Sarayın adamı' ifadelerini kullanan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a CHP'li Hamzaçebi'den tepki geldi.

"BU OLMAYACAK BİR ŞEYDİR"



CHP'li Mehmet Akif Hamzaçebi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile parti sözcüsü Faiz Öztrak'a yanıt verdi, Özcan'a desteğini gösterdi. Hamzaçebi, "Tanju Özcan'ın tarzı, siyaseti, açıklamaları eleştirilebilir. Benim de hiç doğru bulmadığım açıklamaları ve uygulamaları var. Ama onu Saray'ın adamı olarak itham etmek yakışmamıştır. Bu olmayacak bir şeydir." mesajını paylaştı.