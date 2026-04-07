Akçakoca Belediye Meclisi'nde bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan tartışmaya AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, CHP'li Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ı sert bir dille eleştirerek kamuoyu önünde özür dilemesi çağrısında bulundu.

"TEK KELİMEYLE SİYASİ TÜKENMİŞLİK"

Şengüloğlu, Akçakoca Belediye Meclisinin dünkü nisan ayı toplantısında yaşanan tartışmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Olayları hayretler içerisinde izlediğini" belirten Şengüloğlu, şunları kaydetti:

"Gördüm ki CHP Akçakoca örgütünün içindeki çekişme, Belediye Başkanı'nın ruh halini oldukça bozmuş. AK Parti'li meclis üyemiz Zafer Küçük'ün denetim raporlarındaki harcamaları gündeme getirmesi, kendisini kızdırmış. Başkan Bey, hırsını AK Parti'li meclis üyelerimizden çıkarmaya kalkmış. Bu durum tek kelimeyle siyasi tükenmişliktir, acizliktir, Akçakoca halkının iradesine hadsizlik ve bu iradeyle seçilmiş meclis üyelerine saygısızlıktır."

"NEZAKETİMİZİ BOZMADAN DOĞRULARI SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Albayrak'a seçildiği günden bu yana Akçakoca'nın yararına olacak işlerde destek olacaklarını, şerrine olduğunu düşündükleri işlerde ise destek olmayacaklarını söylediklerini anlatan Şengüloğlu, "Bu söylemimizi Akçakoca'ya hizmet olarak eyleme döktük ve asla nezaketimizi bozmadık. Akçakoca Belediye Başkanı'na sesleniyorum, derhal Akçakoca halkımızın iradesiyle seçilmiş meclis üyelerimizden ve Akçakoca halkından özür dileyin. Bizler nezaketimizi bozmadan doğruları söylemeye devam edeceğiz. Sizler rahatsız olsanız bile..." ifadelerini kullandı.

BASIN MENSUBU MECLİSTEN ÇIKARILDI, TOPLANTIYA ARA VERİLDİ

Akçakoca Belediyesinin dün gerçekleştirilen nisan ayı meclis toplantısında, genel bütçe görüşmesi esnasında Belediye Başkanı Fikret Albayrak ile bazı meclis üyeleri arasında sözlü tartışma yaşanmış, Albayrak, bir basın mensubunun görüntü almasına tepki göstermişti. Basın mensubu, görevliler tarafından dışarı çıkarılmıştı.

Tartışma sonucu yaşanan gerginlik nedeniyle toplantıya ara verilmişti.