CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, İstanbul'da Garip Dede Cemevi'ni "On Muharrem Orucu" etkinliği için ziyaret etti. Cemevi'nin avlusundan "Hain Kemal" sloganları atıldı. Yaşananlar partide tepkiye sebep oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun etkinliğe katılmaktan vazgeçmesiyle bir provokasyonun da önüne geçtiği anlaşıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, İstanbul Küçükçekmece'deki Garip Dede Cemevi'nde düzenlenen "On Muharrem Orucu Programı"na katıldı.

ÖZGÜR ÖZEL'E "MAKAM KAYGISI" GÖNDERMESİ

İstanbul'daki On Muharrem Orucu etkinliğinden yansıyanlarsa CHP tabanında tepkiye sebep oldu. Toplanan kalabalık bir ibadet gününde hem de cemevinin bahçesinde provokatif sloganlar attı.

Garip Dede Cemevi'nden yansıyanlara CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin sert tepki gösterdi.

Özgür Özel imalı açıklamalarda bulunan Tekin, "Garip Dede Dergâhı'nda yaşananlar ne Alevi inancının edebine, ne erkânına, ne de bu ülkenin kardeşliğine yakışmıştır. Bir cemevinde, bir dergâhta kin dili üretmek, insanları hedef göstermek, "hain" sloganları attırmak büyük bir saygısızlıktır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını çiğnetenlerle, Malatya'da üzerine çarpı atan anlayışın aynı nefret ikliminden beslendiğini görmek zor değil. Siyasi hesapları, makam kaygıları, beklentileri olanları anlıyoruz. Ama Alevi yurttaşlarımızın bu çirkin provokasyonların parçası yapılmasına asla razı olamayız. Hiç kimse Alevi inancının kutsal mekânlarını siyasi hesaplaşmaların sahnesine çevirmemelidir." dedi.

CEMEVİ BAŞKANINDAN TEPKİ : AYRIŞTIRICI DİLİ DOĞRU BULMUYORUM

Garip Dede Cemevi Başkanı Celal Fırat da olaya tepki gösterdi. CHP'li Gazeteci Barış Yarkadaş'a konuşan Fırat, daha önce de siyasilerin programlara katıldığını ancak böyle bir sorun yaşanmadığını belirtti. Gece dergâhın duvarlarına 70-80 kişilik bir grubun pankart astığını ancak kendisinin bunları kaldırttığını ifade etti.

"Ayrıştırıcı dili doğru bulmuyorum" diyen Fırat açıklamasında, "Kılıçdaroğlu'na 'Hain' denilen sloganları videoda izledim ve çok üzüldüm. Hemen kendisini aradım ve üzüntümü bildirdim. Bu ayrıştırıcı dili doğru bulmadığımı ifade ettim. Çok rahatsızlık duyduğumu kendisine aktardım. Beni dinledi ve teşekkür etti." ifadelerini kullandı.

PROVOKASYON ÖNCESİNDE ZİYARET İPTAL EDİLDİ

Söz konusu İstanbul'daki etkinliğe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacaktı. Ancak son anda programı iptal etti. Kılıçdaroğlu'nun provokasyona karşı uyarıldığını öne sürüldü. Özel destekçileriyle Kılıçdaroğlu destekçilerinin karşı karşıya gelmesi riskini önleyen de yine Kılıçdaroğlu'nun kendisi oldu.