CHP'de koltuk kavgası derinleşmeye devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konser organizasyonları üzerine fahiş ödemeler yapması büyük tepki çekti.

YAVAŞ: SAĞLI, SOLLU SALDIRI ALTINDAYIM

Cumhurbaşkanlığı adaylığı hesabı olan Yavaş kendisine olan tepkilere karşılık, "Sağlı-sollu saldırı altındayım" sözlerini kullandı. Yavaş'ın sözleri hem CHP Genel Merkezi'ne hem de Ekrem İmamoğlu'na yönelik olarak yorumlandı.

İMAMOĞLU'NU AÇIKTAN HEDEF ALDILAR

Yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya platformu X'te Mansur Yavaş'a yakınlığıyla bilinen 'Ankara Yazıyor' hesabı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu direkt hedef aldı.

Hesap, ilk olarak son dönemde İmamoğlu ile yakın ilişki içerisinde olduğu belirtilen ODA TV'nin Mansur Yavaş ile ilgili yaptığı haberi alıntılayarak, "Yine birileri ODA TV'ye yaz demiş ODA TV'de yazmış" ifadelerini kullandı.

Ardından dozajı daha da artırarak önce yine ODA TV'nin Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaptığı bir habere, "Ve tam orada kamera hazır bekliyordu" şeklinde tepki gösterdi.

"Birbirlerine operasyon çekiyorlar"

Mansur Yavaş'tan konser soygunu

CHP tabanından Esenyurt tepkisi