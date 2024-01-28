CHP'deki kavga gittikçe seviyesizleşiyor: İtini üstümden çek

CHP'de Özgür Özel'in, Kemal Kılıçdaorğlu'nu devirerek genel başkanlık koltuğuna oturduğu 38. Olağan Kurultayı'nın ardından parti içinde başlayan krizlerin ardı arkası kesilmiyor. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında özellikle aday belirleme sürecinde büyük bir kriz yaşanıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi belirlediği isimleri aday göstermek isterken, Özgür Özel "aday dayatmasına" karşı çıktı.

CHP Parti Meclisi'nde İzmir ve Çankaya adaylarının yine belirlenememesi bu durumu bir kez daha gözler önüne serdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında bilek güreşine sahne olan iki nokta için son ana kadar görüşmelerin yapıldığı ama yine de sonuç alınamadığı kaydedildi. Yaşanan bu gelişmeler gündemdeki tüm sıcaklığını korurken, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Eren Erdem sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'a ateş püskürdü.

"İTLERİNİ ÇEK! AĞZIMI AÇTIRMA"

Eren Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İBB'deki troll ağına dikkat çekti.

"Saraçhane'nin maaşlı trolleri, zevzek ve gevezeleri beni Twitter'da TT yapmış." diyerek tepki gösteren Erdem, "Ulan oğlum! Ben, Bu parti için mahpus yatmışım. Sizin gibi maaşlı beslemelerin propagandasıyla vitesi geriye takmam. Murat Ongun; itini köpeğini paralı trollerini üstümden çek! Sen, CHP için 'bu s.... partisi dernek olsada ülke kurtulsa' diyen adamsın! Çek itini köpeğini, ağzımı açtırma!" ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINDA BOMBAYI PATLATTI

Öte yandan, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin istifasına ilişkin en çarpıcı çıkış CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'den geldi. Bir TV kanalındaki canlı yayına bağlanan Eren Erdem, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı telefonla arayıp, 'Biz sizinle çalışmak istemiyoruz' dediğini kaydederek, "CHP'nin 100 yıllık tarihinde görülmemiş şeyler bunlar." dedi.

"BUNUN ADI TASFİYEDİR"

Eren Erdem sosyal medyadaki paylaşımında ise şu ifadeleri dile getirdi:

"Kurultayda falanca kişi Kılıçdaroğlu'nu destekledi diyerek tüm anketlerde, temayüllerde birinci çıktığı halde adaylaştırılmıyorsa bunun adı tasfiyedir. CHP'nin tüzüğüne göre önseçim yapılmıyorsa, adayları Parti Meclisi (PM) belirler. İstanbul'da, nasıl oluyor da henüz PM kararı yokken, İBB Başkanı, ilçe belediye başkanlarını arayıp, 'yeni dönemde sizinle değil, X kişiyle çalışacağız' diyor. Üstelik, bu isimlerden PM üyelerinin bir kısmının haberi bile yok. Yani, 1 tek kişi partinin kurumsal ve tüzel kişiliğinden daha mı büyük? Bu işler tehlikelidir. Bu işler, partiyi felakete götürür. Bu tür işler, parti açısından ciddi bir beka sorunudur..."