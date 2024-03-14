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Politika

CHP'deki kirli para trafiği skandalına İnce'den tepki: Şimdi de kuleciler ortaya çıktı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'deki kirli para trafiği skandalına, 'Şimdi de kuleciler ortaya çıktı.' sözleriyle tepki gösterdi.

14 Mart 2024 Perşembe 07:33 - Güncelleme:
CHP'deki kirli para trafiği skandalına İnce'den tepki: Şimdi de kuleciler ortaya çıktı
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'nin Ankara ve İstanbul adaylarına tepki gösterdi. İnce, "Ankara'nın hiçbir yerinde benim fotoğrafımı göremezsiniz. Halkın parasını kendi reklamını yapmak için harcayan belediye başkanı haram yiyor demektir" dedi.

"BÜTÜN BÜYÜKŞEHRİN PARALARI BİLLBOARDLARA AKIYOR"

İnce, ABB Başkanı Mansur Yavaş için şu ifadeleri kullandı:

"31 Mart'ta seçim var. Bu seçim antidemokratik bir seçim yolda gelirken gördünüz. Mansur Yavaş bu kadar parayı nereden bulmuş, bu nasıl bir reklam, bu nasıl bir billboard? Bütün büyükşehrin paraları billboardlara akıyor. Mansur Yavaş belediyenin paralarıyla kampanya yapacak."

"ŞİMDİ DE KULECİLER ORTAYA ÇIKTI"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş'in deste deste paraları üst üste koyduğu ve resmen bir kule şekline getirdiği videoları da eleştiren İnce, "Şimdi de kuleciler ortaya çıktı." diye konuştu.

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