CHP'deki koltuk kavgasında yeni perde: Twitter'daki beğeniler gündem oldu





Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında aldığı 12'nci seçim hezimeti sonrası partisinde ve seçmen tabanında resmen "istenmeyen adam" haline geldi. "Koltuğu bırakmıyorum" mesajı veren CHP liderine ilk tepki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den geldi. İki isim de Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması ifade edip 'topyekün değişim' çağrısında bulundu.

KUŞOĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA AYAR: DİKKATLİ OLMALILAR



CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP liderini kurultayda yeniden aday göstereceklerini belirterek, "Grup Başkanımız da o mevkide otururken ya da Ekrem Bey Büyükşehir Belediye Başkanı'yken, Genel Başkan'a karşı daha dikkatli olmalılar." ifadelerini kullandı.

ONGUN'UN TWİTTER'DAKİ BEĞENİLERİ GÜNDEM OLDU

CHP'deki isyan fitilini ateşleyen İmamoğlu'nun bir numaralı adamı Ongun'un Kuşoğlu'nu hedef alan paylaşımları beğenmesi ise krizi bir kez daha gözler önüne serdi.

Yaşananlar, İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki koltuk savaşının en somut örneklerinden biri olarak görüldü.

Ongun'un beğendiği bir paylaşımda "CHP'yi batıran adamlar olarak tarihe geçeceksiniz" ifadeleri dikkat çekti.

İşte söz konusu paylaşımlar: