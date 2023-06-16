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Politika

CHP'deki koltuk kavgasında yeni perde: Twitter'daki beğeniler gündem oldu

Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki 'CHP Genel Başkanlığı' kavgasında yeni bir gelişme yaşandı. CHP liderinin sağ kolu Bülent Kuşoğlu, 'değişim' çağrısında bulunarak Kılıçdaroğlu'na başkaldıran İmamoğlu'na tepki gösterdi. İmamoğlu'un en yakınındaki isim Murat Ongun ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu'nu ağır biçimde eleştiren paylaşımları beğenmesiyle parti içerisinde yaşanan krizi bir defa daha gözler önüne serdi.

16 Haziran 2023 Cuma 22:40 - Güncelleme:
CHP'deki koltuk kavgasında yeni perde: Twitter'daki beğeniler gündem oldu
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Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında aldığı 12'nci seçim hezimeti sonrası partisinde ve seçmen tabanında resmen "istenmeyen adam" haline geldi. "Koltuğu bırakmıyorum" mesajı veren CHP liderine ilk tepki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den geldi. İki isim de Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması ifade edip 'topyekün değişim' çağrısında bulundu.

KUŞOĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA AYAR: DİKKATLİ OLMALILAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP liderini kurultayda yeniden aday göstereceklerini belirterek, "Grup Başkanımız da o mevkide otururken ya da Ekrem Bey Büyükşehir Belediye Başkanı'yken, Genel Başkan'a karşı daha dikkatli olmalılar." ifadelerini kullandı.

ONGUN'UN TWİTTER'DAKİ BEĞENİLERİ GÜNDEM OLDU

CHP'deki isyan fitilini ateşleyen İmamoğlu'nun bir numaralı adamı Ongun'un Kuşoğlu'nu hedef alan paylaşımları beğenmesi ise krizi bir kez daha gözler önüne serdi.

Yaşananlar, İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki koltuk savaşının en somut örneklerinden biri olarak görüldü.

Ongun'un beğendiği bir paylaşımda "CHP'yi batıran adamlar olarak tarihe geçeceksiniz" ifadeleri dikkat çekti.

İşte söz konusu paylaşımlar:

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