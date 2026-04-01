İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde CHP'li Uşak Belediyesine yönelik yürütülen 'rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma' operasyonu kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Uşak Belediye Başkanı ile irtibatlı bir şahsın Bornova Belediyesi bünyesinde işe alındığı yönündeki sosyal medya platformlarında öne sürülen iddiaları takibe aldı. Yapılan incelemelerde, söz konusu şüphelinin belediye kadrosunda görünmesine rağmen mesaiye gitmediği belirlendi.

USULSÜZ MAAŞ İDDİASI

Açık kaynaklarda yer alan paylaşımlarda, şüphelinin Bornova Belediyesi'nde hiçbir görev yapmadan düzenli olarak maaş ödemesi aldığı bilgisi yer aldı. Başsavcılık tarafından yürütülen teknik çalışmalarda, bu durumun kamu zararına yol açtığı tespit edildi. Olayla ilgili yapılan kimlik tespit çalışmaları neticesinde A.A. isimli şüpheli belirlendi.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, elde edilen deliller doğrultusunda A.A. ve olayla bağlantılı Bornova Belediyesi yetkilileri hakkında yasal işlem başlattı. Şüpheliler hakkında 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Soruşturmanın Uşak Belediyesi ile olan irtibat noktaları üzerinden titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.