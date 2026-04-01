İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5979
  • EURO
    51,4886
  • ALTIN
    6623.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • CHP'deki skandalda yeni durak Bornova! Çalışmadığı halde maaşa bağlamışlar
Politika

CHP'deki skandalda yeni durak Bornova! Çalışmadığı halde maaşa bağlamışlar

Uşak Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmayla ilgili bir kişinin, Bornova Belediyesi'nde fiilen çalışmadan maaş aldığı iddiaları üzerine adli süreç başlatıldı. Sosyal medya paylaşımlarını ihbar kabul eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ilgili belediye yetkilileri hakkında soruşturma açıldı. Yapılan incelemelerde, söz konusu şüphelinin belediye kadrosunda görünmesine rağmen mesaiye gitmediği belirlendi.

IHA1 Nisan 2026 Çarşamba 16:09
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde CHP'li Uşak Belediyesine yönelik yürütülen 'rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma' operasyonu kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Uşak Belediye Başkanı ile irtibatlı bir şahsın Bornova Belediyesi bünyesinde işe alındığı yönündeki sosyal medya platformlarında öne sürülen iddiaları takibe aldı. Yapılan incelemelerde, söz konusu şüphelinin belediye kadrosunda görünmesine rağmen mesaiye gitmediği belirlendi.

USULSÜZ MAAŞ İDDİASI

Açık kaynaklarda yer alan paylaşımlarda, şüphelinin Bornova Belediyesi'nde hiçbir görev yapmadan düzenli olarak maaş ödemesi aldığı bilgisi yer aldı. Başsavcılık tarafından yürütülen teknik çalışmalarda, bu durumun kamu zararına yol açtığı tespit edildi. Olayla ilgili yapılan kimlik tespit çalışmaları neticesinde A.A. isimli şüpheli belirlendi.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, elde edilen deliller doğrultusunda A.A. ve olayla bağlantılı Bornova Belediyesi yetkilileri hakkında yasal işlem başlattı. Şüpheliler hakkında 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Soruşturmanın Uşak Belediyesi ile olan irtibat noktaları üzerinden titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.