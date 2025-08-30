CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de dün yapılan Gazze oturumunda kendi partisine ait belediyelerdeki yolsuzlukları örtbas etmeye çalıştı. Özgür Özel, Meclis'teki konuşmasında Gazze'yi kenara bırakıp algı oluşturmaya çalıştı.

YOLSUZLUĞA GAZZE MASKESİ

CHP'li belediyelerdeki yolsuzlukları Gazze bahanesiyle örtbas etmeye çalışan Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze hassasiyetini ve Gazze için yaptıklarını görmezden gelerek algı peşine düştü. Özel Meclis'teki konuşmasında "Başkan Erdoğan, Trump'ın Gazze'yi boşaltma planına tepki göstermedi." diyerek tepki çekti. Özel'in bu yalanlarını arşiv çürüttü.

MECLİS'TE TEPKİ ÇEKEN KONUŞMA

TBMM'de Gazze konulu olağanüstü toplantıda konuşan CHP Genel Başkanı Özel, "Trump'ın Gazze'yi boşaltma planına Erdoğan tepki göstermedi. Hadi telefonlarınızı açın, yazın bakın, beni mahcup edin ama gösteremezsiniz" ifadelerini kullandı.

ALGI OYUNUNU ARŞİV ÇÜRÜTTÜ

Ancak Başkan Erdoğan'ın farklı tarihlerde yaptığı açıklamalar, Özel'in sözlerini yalanladı. Başkan Erdoğan'ın farklı farklı tarihlerde Trump'a tepki göstermesi arşiv kayıtlarına yansıdı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN 10 ŞUBAT'TAKİ ABD TEPKİSİ

Başkan Erdoğan, 10 Şubat 2025'te İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaptığı basın açıklamasında, ABD'nin Gazze önerilerini sert sözlerle reddetti. Erdoğan, "Siyonist lobinin baskısıyla yeni Amerikan yönetiminin Gazze ile ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur. Bunlar tamamen abesle iştigaldir. Havanda su dövme çabalarıdır." demişti.

ENDONEZYA'DA ÖZEL RÖPORTAJ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13 Şubat 2025'te Endonezya'da verdiği özel röportajda ise Trump'ın tavrını, "Böyle bir şeye cüret etmek, her şeyden önce dünya barışı için çok farklı bir tehdittir. Böyle bir tehdide evet demek, dünya barışı noktasında bir siyasetçi olarak beni ciddi manada üzmüştür, düşündürmektedir. Doğrusu ben Sayın Trump'ın geçen dönemdeki davranışı ile şu andaki bu tür açıklamalarını, dünyadaki birçok ülkeye yönelik meydan okumalarını doğru bulmuyorum" sözleriyle eleştirmişti.

UÇAKTA HEM İSRAİL HEM DE TRUMP'A SERT TEPKİ

14 Şubat 2025'te Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, hem İsrail hem de Trump'a sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Siyonistlerin yalanlarına itibar edip bu coğrafyanın ayarlarıyla oynamak mevcut yaraları kanatmaktan başka bir işe yaramaz. Bu yol yanlış bir yol. Ülkesinde hala hakkındaki yargı süreci devam eden Netanyahu'nun söylediklerine inanmak, bölgeyi kana bulamaktan başka bir işe yaramıyor. Bunu da çok açık net gördük. Bu özlenen barışı getirmez, aksine çatışmaları daha da derinleştirir, kanı ve gözyaşını artırır. İsrail için, kendi çıkarından daha önemli bir şey yoktur. Tarihe bakın, kendilerine devlet kurduran ülkelerle dahi ters düşmüşlerdir. Sayın Trump'tan seçimden önce verdiği vaadini yerine getirmesini bekliyoruz. Yeni bir savaşı değil, barışı inşa edecek adımlar atmalıdır. Bu bölgede 'ben yaptım oldu' yaklaşımına yer yoktur." ifadelerini kullandı.

NATO ZİRVESİ'NDE TRUMP'A MESAJ

26 Haziran 2025'te NATO Zirvesi dönüşünde Lahey'de gazetecilere konuşan Başkan Erdoğan ise doğrudan Trump ile temaslarını aktardı. "İsrail'in insani yardımların gönderilmesinde Kızılhaç'a dahi engel olduğunu gördük. Bunun üzerinde de durduk. Bölgemizin ihtiyacı daha fazla barış, daha fazla huzur ve daha fazla istikrardır. Çözümleri içeren yaklaşımımızı Sayın Trump'a aktardık ve kendisinden bu konuda destek bekliyoruz. Trump önerilerimize olumlu yaklaştı." diye konuştu.

Başkan Erdoğan'ın bu net ve belgeli çıkışları, CHP lideri Özgür Özel'in "tepki göstermedi" iddiasını çürüttü. Başkan Erdoğan'ın sözleri hem Türkiye'nin Filistin konusundaki kararlılığını ortaya koydu hem de Trump yönetimine karşı diplomatik ve siyasi tavrını açık biçimde gösterdi.