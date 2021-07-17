CHP'den 15 Temmuz gazisi emniyet müdürüne büyük saygısızlık

17 Temmuz 2021 Cumartesi 08:10 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 08:10

Ankara'da Gölbaşı Belediyesi'nin CHP'li belediye meclis üyelerinin; FETÖ'nün darbe girişimi sırasında cuntacılar tarafından başından vurularak yaralanan eski Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gazi Turgut Aslan'ı protesto ettiği ortaya çıktı.

Eski Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gazi Turgut Aslan'ın Gölbaşı Belediye Meclis Toplantısı'na katıldığı sırada CHP'li Meclis üyelerinin salona girmediği öğrenildi. AK Parti Gölbaşı Belediye Meclisi Grup Başkanvekili ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman Karaaslan, Aslan'ın konuşması öncesinde CHP'li üyelerin salonu terk ettiğini söyledi. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Karaaslan "CHP'li meclis üyelerini kınıyorum. Darbeyi TV'den izleyen CHP Genel Başkanının partisinin meclis üyelerine yakışan da meclise girmemekti" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 15 Temmuz'da otobüsleri ücretsiz yapmadığını hatırlatan Karaaslan şunları söyledi: "CHP'li Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz'dan bir gün önce 14 Temmuz gecesi 'Başkent Spor Zirvesi' adı altında Gençlik Parkı'nda konser düzenlemişti ama 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik düzenlemeyerek, milli birlik ve beraberlik ruhuna ters düştüler" diye konuştu.

Aslan belediye meclisinde yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Sizler sadece bu meclisin üyeleri değil, 15 Temmuz'da bu ilçe sınırları içinde işgal edilen TRT ve Türksat binası ile Özel Harekât binasına tereddüt etmeden koşarak giden, çıplak elleriyle, silahlı hainleri etkisiz hale getiren kahraman Gölbaşı halkının birer temsilcilerisiniz..."