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Politika

CHP'den 15 vekil koparan küçük ortaktan Kılıçdaroğlu itirafı: Kazanamayacağını biliyorduk

CHP listelerinden girerek Meclis'e 15 vekil sokan DEVA'dan Kılıçdaroğlu itirafı geldi. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, 'Anketlerde ilk turda kazanıyoruz gibi bir sonuç yoktu' dedi.

21 Mayıs 2023 Pazar 11:11 - Güncelleme:
CHP'den 15 vekil koparan küçük ortaktan Kılıçdaroğlu itirafı: Kazanamayacağını biliyorduk
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Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. Yoğun katılımlı oy kullanma işlemiyle birlikte demokrasiye olan inanç bir kez daha gözler önüne serildi. İlk turda adaylardan herhangi birinin yüzde 50'yi bulamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi neredeyse ilk turda bitirecek bir oy oranına sahip olması ise 7'li koalisyonun morallerini bozdu. Üstüne bir de CHP'de yaşanan veri krizi muhalefeti iyice karıştırdı.

Yaşananların ardından Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı. Şahin, seçimden önce yaptırdıkları anketlerde ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazandığı bir sonucun olmadığını belirtti.

Seçimin ilk turda kazanılmayacağını CHP'lilerin de bildiğini ifade eden Şahin, 7'li koalisyonun diğer bileşenlerinin de bu durumdan haberdar olduğunu söyledi.

Son haftada mitingler ve kamuoyundaki ilgiden ötürü ilk turda kazanılacakmış havasına girildiğini de belirten Şahin, "Son 1 haftada özellikle mitinglerden kaynaklanan hava ve çarşıya pazara gittiğiniz zaman muazzam bir şekilde değişim iradesi yansıtılıyordu. Bu olumlu havadan etkilenerek sanki iş ilk turda bitecek gibi bir algı satın alındı. Son derece yanlıştı." dedi.

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