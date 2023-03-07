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Politika

CHP'den Akşener'e ''eşek'' benzetmesi! İYİ Parti'den tepki geldi

Zonguldak'ın CHP'li Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, 6'lı masaya geri dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için 'Allah sevdiği kuluna eşeğini kaybettirir sonra da buldururmuş' paylaşımı yaptı. Kantarcı; paylaşımının teşbih olduğunu söylese de bazı İYİ Parti üyeleri duruma tepki gösterdi.

IHA7 Mart 2023 Salı 10:45 - Güncelleme:
CHP'den Akşener'e ''eşek'' benzetmesi! İYİ Parti'den tepki geldi
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CHP'lı Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Çaycumaspor için önceki günlerde yaptığı paylaşımda "Allah sevdiği kuluna eşşeğini kaybettirir sonra da buldururmuş" benzetmesi yaptı. Çaycumaspor ile ilgili tartışmalar devam ederken Kantarcı bu kez de aynı benzetmeyi 6'lı masadan kalktıktan bir süre sonra geri dönen Meral Akşener için de yaptı. Kantarcı, "Allah sevdiği kuluna diğer eşeğini de buldurur" paylaşımının ardından bazı İYİ Parti üyeleri duruma tepki gösterdi.

Bir İYİ Parti üyesi "Sayın başkan bu üslup genel başkanımıza yapılan saygısızlıktır. Sizden İYİ Partililer olarak kamuoyundan özür bekliyoruz. Lütfen bunu dikkate alın saygılarımla. Yoksa gerekeni sandıkta cevap olarak alırsınız" yorumunu yaptı.

Kantarcı bunun üzerine Türk Dil Kurumu'nu işaret ederek paylaşımının teşbih olduğunu paylaştı. Bazı vatandaşlar Kantarcı'nın paylaşımına destek verirken bazıları ise tepki gösterdi. Paylaşım tartışmaları da beraberinde getirdi.

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