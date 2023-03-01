CHP'den Altılı Masa'ya hodri meydan! Önerilecek tek isim açıklandı

Türkiye 10 ilde büyük bir yıkıma yol açan Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmaya çalışırken muhalefet ise seçim gündemine girmiş durumda.

14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimler için Altılı Masa'da aday krizi devam ediyor.

13 Şubat'ta aday belirlemek için toplanacak masada, yaşanan deprem felaketi sonrası bu süreç ileri bir tarihe ertelenmişti.

ADAY YARIN BELİRLENECEK

Dün basın açıklaması yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yaptığı açıklamada, 2 Mart'ta toplanacak 6'lı masa toplantısında adayın ilk kez konuşulacağını belirtti.

İYİ Parti cephesi Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ismi üzerinde dururken Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ısrarı sürüyor.

EREN ERDEM: KILIÇDAROĞLU DIŞINDA ADAY ÖNERİLMEYECEK

TELE1'de konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, Altılı Masa'nın adayı konusunda açıklamalarda bulundu.

Mansur Yavaş'ın adaylık konusunda adının geçmesine değinen Eren Erdem şu ifadeleri kullandı:

"5 parti onay verse bile 6'ncı partinin duruşu nettir. Cumhuriyet Halk Partisi içinden Kemal Kılıçdaroğlu dışında, belediye başkanı veya milletvekili masaya önerilmeyecektir."

Erdem, masadan başka bir ismin aday olarak belirlenmesi durumuna ise, "Örneğin Akşener üzerinde uzlaşıldı, çıkarız çalışırız." dedi.

