İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2023 Çarşamba / 9 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8885
  • EURO
    20,1504
  • ALTIN
    1115.17
  • BIST100
    5316.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • CHP'den Altılı Masa'ya hodri meydan! Önerilecek tek isim açıklandı
Politika

CHP'den Altılı Masa'ya hodri meydan! Önerilecek tek isim açıklandı

14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimler öncesi Altılı Masa'da aday krizi devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu veya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığı konusunda ısrarcı bir tutum sergilerken, CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem partide Kemal Kılıçdaroğlu dışında başka bir ismin önerilmeyeceğini belirtti.

1 Mart 2023 Çarşamba 14:26 - Güncelleme:
CHP'den Altılı Masa'ya hodri meydan! Önerilecek tek isim açıklandı
ABONE OL

Türkiye 10 ilde büyük bir yıkıma yol açan Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmaya çalışırken muhalefet ise seçim gündemine girmiş durumda.

14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimler için Altılı Masa'da aday krizi devam ediyor.

13 Şubat'ta aday belirlemek için toplanacak masada, yaşanan deprem felaketi sonrası bu süreç ileri bir tarihe ertelenmişti.

ADAY YARIN BELİRLENECEK

Dün basın açıklaması yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yaptığı açıklamada, 2 Mart'ta toplanacak 6'lı masa toplantısında adayın ilk kez konuşulacağını belirtti.

İYİ Parti cephesi Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ismi üzerinde dururken Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ısrarı sürüyor.

EREN ERDEM: KILIÇDAROĞLU DIŞINDA ADAY ÖNERİLMEYECEK

TELE1'de konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, Altılı Masa'nın adayı konusunda açıklamalarda bulundu.

Mansur Yavaş'ın adaylık konusunda adının geçmesine değinen Eren Erdem şu ifadeleri kullandı:

"5 parti onay verse bile 6'ncı partinin duruşu nettir. Cumhuriyet Halk Partisi içinden Kemal Kılıçdaroğlu dışında, belediye başkanı veya milletvekili masaya önerilmeyecektir."

Erdem, masadan başka bir ismin aday olarak belirlenmesi durumuna ise, "Örneğin Akşener üzerinde uzlaşıldı, çıkarız çalışırız." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.