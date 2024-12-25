CHP'den emekli askerler üzerinden skandal çağrı! AK Partili Çelik: Vesayeti canlandırma girişimidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'nun çağrısına tepki gösterdi. CHP'li Bağcıoğlu'nun skandal çağrısına "basiretsizlik" diyen AK Parti Sözcüsü Çelik bu çağrının vesayet görüntüsünü canlandırma girişimi dışında bir şekilde tanımlanamayacağını söyledi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'li Bağcıoğlu'na tepki gösterdi.

Bağcıoğlu'nun emekli bir asker olsa da bugün bir siyasi partinin genel başkan yardımcısı olduğunu hatırlatan Çelik, "CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'nun, Milli Savunma Bakanlığına bağlı disiplin mekanizmasını etkilemek üzere emekli askerleri eylem yapmaya çağırması çok sorumsuz bir yaklaşımdır." değerlendirmesini yaptı.

Bağcıoğlu'nun yaptığı çağrının "siyasi niteliğe" sahip olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Böyle bir çağrı emekli askerlerimizi de son derece yanlış bir çerçevenin içine sokacak bir basiretsizliktir. CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın emekli askerlerimiz üzerinden siyasi faaliyet üretmeye çalışması baştan aşağı yanlıştır. Siyasi görüş açıklamak başka şeydir, askeri mekanizmaları etkilemek için eylem yapmak başka şeydir. Askeri mekanizmaları etkilemek üzere sokak çağrısı yapmanın demokrasiyle bir ilgisi yoktur. Bu çağrı, vesayet görüntüsü canlandırma girişimi dışında bir şekilde tanımlanamaz."

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