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Politika

CHP'den emekli askerler üzerinden skandal çağrı! AK Partili Çelik: Vesayeti canlandırma girişimidir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'nun emekli askerler üzerinden yaptığı skandal çağrıya tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Çelik, 'CHP Genel Başkan Yardımcısı Sn Yankı Bağcıoğlu'nun Milli Savunma Bakanlığına bağlı disiplin mekanizmasını etkilemek üzere emekli askerleri eylem yapmaya çağırması çok sorumsuz bir yaklaşımdır. Askeri mekanizmaları etkilemek üzere sokak çağrısı yapmanın demokrasiyle bir ilgisi yoktur. Bu çağrı, vesayet görüntüsü canlandırma girişimi dışında bir şekilde tanımlanamaz.' dedi.

25 Aralık 2024 Çarşamba 17:28 - Güncelleme:
CHP'den emekli askerler üzerinden skandal çağrı! AK Partili Çelik: Vesayeti canlandırma girişimidir
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'nun çağrısına tepki gösterdi. CHP'li Bağcıoğlu'nun skandal çağrısına "basiretsizlik" diyen AK Parti Sözcüsü Çelik bu çağrının vesayet görüntüsünü canlandırma girişimi dışında bir şekilde tanımlanamayacağını söyledi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'li Bağcıoğlu'na tepki gösterdi.

Bağcıoğlu'nun emekli bir asker olsa da bugün bir siyasi partinin genel başkan yardımcısı olduğunu hatırlatan Çelik, "CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'nun, Milli Savunma Bakanlığına bağlı disiplin mekanizmasını etkilemek üzere emekli askerleri eylem yapmaya çağırması çok sorumsuz bir yaklaşımdır." değerlendirmesini yaptı.

Bağcıoğlu'nun yaptığı çağrının "siyasi niteliğe" sahip olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Böyle bir çağrı emekli askerlerimizi de son derece yanlış bir çerçevenin içine sokacak bir basiretsizliktir. CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın emekli askerlerimiz üzerinden siyasi faaliyet üretmeye çalışması baştan aşağı yanlıştır. Siyasi görüş açıklamak başka şeydir, askeri mekanizmaları etkilemek için eylem yapmak başka şeydir. Askeri mekanizmaları etkilemek üzere sokak çağrısı yapmanın demokrasiyle bir ilgisi yoktur. Bu çağrı, vesayet görüntüsü canlandırma girişimi dışında bir şekilde tanımlanamaz."

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