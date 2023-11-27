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Politika

CHP'den ''HDP'' itirafı: Bizim içimizde olan bir parti

HDP ile yeni bir ittifakın sinyalini veren CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko, 'Türkiye'nin çıkarı için her türlü görüşmeyi yaparız. HDP bizim içimizde olan bir parti.' dedi.

27 Kasım 2023 Pazartesi 08:45 - Güncelleme:
CHP'den ''HDP'' itirafı: Bizim içimizde olan bir parti
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, başkan seçildiği kurultayda yaptığı ilk konuşmada, partilerinin ittifak ortağı HDP'nin eski Eş Başkanı, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a selam göndermişti.

Bununla da yetinmeyen Özel, HDP'li Pervin Buldan ile birlikte geçtiğimiz hafta Kadıköy'de düzenlenen dinletiye katılmış, Kürt devleti isteyen ve Türkiye'yi işgalci gören sözde sanatçı Pervin Chakar'ın da elini öpmüştü.

Yaşananların gölgesinde CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko'nun açıklamaları dikkat çekti.

CHP MİLLETVEKİLİ MUHİP KANKO: HDP BİZİM İÇİMİZDE OLAN BİR PARTİ

ArtıTV yayınında konuşan ve HDP ile yeni bir ittifakın sinyalini veren Kanko, "Her türlü görüşmeyi yaparız, Türkiye'nin çıkarı neyse. Biz yerel yönetimleri HDP ile birlikte yönetiriz diyorsak görüşmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında, "HDP bizim içimizde olan bir parti." diyen Kanko, "Bizim HDP ile özgürce hareket etme yeteneğimiz var." diye konuştu.

CHP'Lİ AYTUĞ ATICI DA BENZER İFADELER KULLANMIŞTI: HDP, CHP'NİN İÇİNDEN ÇIKMIŞ BİR PARTİDİR

Açıklamayı yaptığı dönemde CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu olan Aytuğ Atıcı da, "HDP, CHP'nin içinden çıkmış bir partidir. HDP seçmenin SHP döneminde CHP'den umudu kalmamıştı. Ve kendi partilerini kurdular" demişti.

  • Muhip Kanko

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