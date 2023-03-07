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Politika

CHP'den HDP'nin çağrısına cevap

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP'nin Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'na ilişkin ziyaret davetine, 'HDP'ye ziyaret olasıdır.' cevabını verdi.

7 Mart 2023 Salı 07:30 - Güncelleme:
CHP'den HDP'nin çağrısına cevap
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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tebrik ederek, kamuoyu önünde HDP'yi ziyaret etmesini beklediklerini ifade etti.

Bu konu CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tarafından Habertürk TV'de canlı yayında yanıtlandı.

Özel, HDP'yi ziyaret edip etmeyeceklerine ilişkin şöyle söyledi:

"Ülkeyi yönetecek bir cumhurbaşkanı adayının her siyasi partiyi ziyaret edip, yapacaklarını anlatması son derece normal. Ziyaret olasıdır. Ben mecliste grup başkanvekilliği yapıyorum.

HDP, diğer gruplar gibi milletin oyladığı, 6 milyon oy almış, gidin orada siyaset yapın diye oy verilmiş bir partidir. Yok saymak , ötekileştirmek olmaz. Ben seçim güvenliğine ilişkin HDP'yi daha önce ziyaret etmiştim. HDP'nin genel merkezine de ziyaret yapılır."

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