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Politika

CHP'den HDP'ye ittifak mesajı!

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, 'HDP seçmenine el uzatmak istiyoruz, el ele tutuşmak istiyoruz.' dedi.

6 Mart 2023 Pazartesi 14:44 - Güncelleme:
CHP'den HDP'ye ittifak mesajı!
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İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'in Altılı Masa'yı dağıtan açıklamasının yankıları sürerken İYİ Parti'nin yerini masanın gizli ortağı HDP'nin alacağı beklentisi oluştu. CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı katıldığı televizyon programında "HDP seçmenine el uzatmak istiyoruz, el ele tutuşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

HDP'DEN YEŞİL IŞIK

Akşener ve Kılıçdaroğlu arasında yaşanan anlaşmazlık sonucunda masa dağılırken, gizli ortak HDP'nin desteği gündemde.

Geçtiğimiz günlerde HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, 6'lı masayı destekleyeceklerini ifade ederken, "HDP üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecek iradeye sahiptir." açıklamalarında bulundu.

"HDP İLE EL ELE TUTUŞMAK İSTİYORUZ"

İki parti arasından su sızmazken, CHP kanadından da "el ele tutuşmak istiyoruz" açıklaması geldi.

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, katıldığı televizyon programında HDP seçmenine ellerini uzatmak istediklerini belirtti.

Atıcı, "HDP seçmenine de el uzatmak istiyoruz, el ele tutuşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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