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Politika

CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen: Bunlar partiye 'çökmüşler'

CHP YDK tarafından partiden ihracı onaylanan eski bakan Mehmet Sevigen, 'Siyasi mücadeleme devam edeceğim. Bunlar partiye ‘çökmüşler'. Talimatla iş yapıyorlar. Gerekçeli kararı bekliyorum. Gelsin. Bunlar partiyi çocuk oyuncağına çevirdiler. Yargıya gideceğim, mahkemeye başvuracağım, bu verdikleri kararın iptalini isteyeceğim.' dedi.

Milliyet30 Kasım 2021 Salı 08:27 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 08:28
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CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tarafından partiden ihracı onaylanan eski bakan Mehmet Sevigen, Milliyet'e konuştu.

Gerekçeli kararın kendisine gelmediğini belirten Sevigen şunları söyledi: "Hukuki yollara başvuracağım. Siyasi mücadeleme devam edeceğim. Bunlar partiye 'çökmüşler'. Talimatla iş yapıyorlar. Kemal Bey'i eleştirdim diye ihraç ediyorlar. Ben Kemal Bey'i eleştirdim. 'Genel Başkan'ı niye eleştiriyorsun' diyorlar. Gerekçeli kararı bekliyorum. Gelsin. Bunlar partiyi çocuk oyuncağına çevirdiler. Yargıya gideceğim, mahkemeye başvuracağım, bu verdikleri kararın iptalini isteyeceğim. Ondan sonra davulla zurnayla Parti Genel Merkezi'ne gideceğim."

NE OLDU?

CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) partiyi ve yönetimi katıldığı televizyon programlarında ve yazılı basında eleştiren eski CHP milletvekili Mehmet Sevigen'in partiden ihraç edilmesine karar verdi. Sevigen, geçen günlerde bir gazetede yer alan açıklamasında, "Kemal Bey'in kafası çok bulanık ve Atatürk Cumhuriyetinden öç almayı hedefliyor. Bu kadar yenilgiye rağmen Atatürk'ten fazla genel başkanlık yaptı" ifadelerini kullanmıştı.

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