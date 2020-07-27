27 Temmuz 2020 Pazartesi 08:05 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 08:08

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri sona erdi. Kurultayın ikinci gününde, PM ve YDK üyelerinin seçimi gerçekleştirildi. Oy verme işlemi saat 21.45'te biten seçimlerde oy sayımı 3 saat sürdü.

LİSTEYİ DELDİ

Parti Meclisi üyelerinin seçim işlemi tamamlandığında ise ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Yeni Şafak'ın haberine göre, İki yıl önce Kemal Kılıçdaroğlu’nu istifaya çağırdığı için kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen ve uyarı cezası alan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesini delip PM’ye seçildi.

KILIÇDAROĞLU'NU İSTİFAYA ÇAĞIRMIŞTI

Gürsel Erol, 24 Haziran 2018 seçimlerinin ardından Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı yapmış, ayrıca parti genel merkezi önünde oturma eylemi başlatacağını açıklamıştı.

CHP'nin 41 yıl sonra ilk kez milletvekili çıkardığı Elazığ'dan seçilen Gürsel Erol, Parti Meclisi (PM) toplantısında oy çokluğuyla alınan kararla kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilmişti.

CHP PM üyeleri Erdal Aksünger, Eren Erdem ve Necati Yılmaz da Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapmıştı ancak bu isimler için bir disiplin süreci işletilmemişti.