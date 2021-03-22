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Politika

CHP'den istifa edip İnce'nin partisine katıldılar

CHP'de yaprak dökümü devam ediyor. Denizli'de CHP'den istifa eden 40 kişi, Memleket Hareketi'ne katıldı.

DHA22 Mart 2021 Pazartesi 07:16 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 07:17
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CHP'den istifa eden bir grup vatandaş, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda basın açıklama düzenledi. Grup adına açıklama yapan Numan Bozca, aydınlık bir Türkiye amacıyla yola çıktıklarını ve CHP'den ayrıldıklarını belirtti.

Bozca, "Bugün burada 200'den fazla genç arkadaşım ile adıyla doğduğumuz içinde büyüdüğümüz partimizden, sayısız seçim kaybetmesine rağmen koltuğundan başka bir derdi olmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dolayı, saydığım ve daha başka nice sebepten dolayı istifa ediyoruz. " dedi.

CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da partiden 40 kişinin istifa ettiğini açıkladı.

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