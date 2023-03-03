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Politika

CHP'den İYİ Parti'ye çok konuşulacak tepki: Besle kargayı oysun gözünü

CHP'li İBB Üyesi Nadir Ataman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Genel Başkan Meral Akşener ve İYİ Parti'ye tepki gösterdi. CHP'nin İYİ Parti'ye seçimlere katılabilmesi için 15 vekil vermesini hatırlatan Ataman, 'Besle kargayı oysun gözünü' ifadelerini kullandı.

3 Mart 2023 Cuma 08:17 - Güncelleme:
CHP'den İYİ Parti'ye çok konuşulacak tepki: Besle kargayı oysun gözünü
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6'lı koalisyonun 12'nci toplantısı sonrası ortalık karıştı. Masada ortak uzaşı sağlandığı bildirilse de, sonrasında yaşananlar krizi gözler önüne serdi. CHP'liler ile İYİ Partililer, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası birbirine girdi. Meral Akşener, masada Kılıçdaroğlu ismine karşı çıkan tek isim olurken, kurmaylarını olağanüstü topladı. Bu gelişmenin ardından CHP kanadından dikkat çeken bir eleştiri geldi.

"BESLE KARGAYI OYSUN GÖZÜNÜ"

CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, İYİ Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmasına ateş püskürdü. Ataman, "Besle kargayı oysun gözünü" ifadelerini kullandı.

CHP, İYİ PARTİ'YE 15 VEKİL VERMİŞTİ

CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile İYİ Parti'nin seçimlere girebilmesi için 15 vekili kiralık olarak vermişti. İYİ Parti, Meclis'te grup kurarak seçimlere girme hakkı elde etmişti. Akşener, ömrünün sonuna kadar Kılıçdaroğlu'nun bu jestini unutmayacağını dile getirmişti. Ataman, paylaşımında Akşener'e 15 vekil üzerinden gönderme yaptı.

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