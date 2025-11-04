İSTANBUL 21°C / 15°C
Politika

CHP'den ''kes, kopyala, yapıştır'' siyaseti! Çelik: Özel'in konuşmaları uydurma

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Özgür Özel'in konuşmaları artık tümüyle siyasi tutarsızlık ve uydurma faaliyeti haline geldi.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ4 Kasım 2025 Salı 15:13 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özgür Özel'in konuşmaları artık tümüyle siyasi tutarsızlık ve uydurma faaliyeti haline geldi." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik, Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Mizah tarihimizdeki "Zihni Sinir Proceleri"nin siyasi türevi olan konuşmalarla karşı karşıyayız.

CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel'in konuşmaları artık tümüyle siyasi tutarsızlık ve uydurma faaliyeti haline geldi.

Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımız, partimiz, ittifakımız ve hükümetimizle ilgili söyledikleri siyasi cehaletin en açık örneklerini oluşturuyor.

Bu konuşmalarda tarih bilinci, siyasi değerlendirme ve mantık adına hiçbir şey kalmadı. Sadece "kes, kopyala, yapıştır" tarzıyla yapılan konuşmalar.

Sn Özgür Özel'in sözlerinde siyasetin ve devletin ne anlama geldiğine, siyaset üretmenin ve muhalefet yapmanın nasıl olması gerektiğine dair en ufak bir bilinç yok.

