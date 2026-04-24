Gaziantep'te yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında çocuklar mehter gösterisi düzenledi. CHP'liler çocuk mehteran takımını protesto ederek sırtını çevirdi.

CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar, "Çocuklarımızın saray kültürüne özendirilmesini protesto ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaşanan olaylar üzerine konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yapılan davranışı inkar ederek, "Mutlaka yanlış açıdan çekilmiştir, yanlış anlaşılmıştır. Yoksa kimse mehtere sırtını dönmez." şeklinde konuştu.

CHP heyeti çocuklara sırtını döndü

AK Partili Acar: Kendi milletine sırtını dönmüş bir zihniyet