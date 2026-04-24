  • CHP'den mehter marşı skandalı! Tüm Türkiye gördü, Özgür Özel görmemiş
Politika

CHP'den mehter marşı skandalı! Tüm Türkiye gördü, Özgür Özel görmemiş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te partililerin çocuk mehter takımına sırt çevirmesini 'Yanlış açıdan çekilmiştir.' sözleriyle inkar etti.

HABER MERKEZİ24 Nisan 2026 Cuma 08:19 - Güncelleme:
Gaziantep'te yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında çocuklar mehter gösterisi düzenledi. CHP'liler çocuk mehteran takımını protesto ederek sırtını çevirdi.

CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar, "Çocuklarımızın saray kültürüne özendirilmesini protesto ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaşanan olaylar üzerine konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yapılan davranışı inkar ederek, "Mutlaka yanlış açıdan çekilmiştir, yanlış anlaşılmıştır. Yoksa kimse mehtere sırtını dönmez." şeklinde konuştu.

CHP heyeti çocuklara sırtını döndü

AK Partili Acar: Kendi milletine sırtını dönmüş bir zihniyet

