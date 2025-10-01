CHP'den milli iradeye büyük saygısızlık

TBMM'de 28'inci Dönem 4'üncü Yasama Yılı açılış oturumu yapıldı.

Başkan Erdoğan'ın da katıldığı oturuma Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), belediye başkanları ve parti yöneticilerine yönelik yolsuzluk soruşturmalarını gerekçe göstererek katılmadı.

TBMM'den dünyaya Gazze çağrısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu utanç bir an önce son bulmalıdır CHP'nin aldığı bu karar sonucu sıralar boş kaldı.

Millet iradesini saygısızlık olarak görülen bu tavır tepki çekti.

BAHÇELİ: GAZİ MECLİS, SİYASİ PERVASIZLIK SAHASI DEĞİL

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılış oturumuna katılmama kararına ilişkin, "Gazi Meclis, gelişigüzel protesto alanı veya gafilce ikmal edilen siyasi pervasızlık sahası değildir. Taşımış olduğu tarihi saygınlığa bağlılık ve riayet herkesin, bilhassa Meclis çatısı altında görev yapan muhterem milletvekillerinin ortak mesuliyet ve mükellefiyetidir." ifadelerini kullandı.

"Gazi Meclis protesto alanı değildir"

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP'nin TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılış oturumuna katılmama kararına tepki gösterdi.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Meşruiyeti milletten alanlar Meclis'te. CHP yok. TBMM, millet iradesinin tecelli ettiği mekandır." ifadelerini kullandı.

"CHP'nin tavrı bir başkaldırı teşebbüsüdür"