CHP'den milli iradeye büyük saygısızlık

TBMM'de 28'inci Dönem 4'üncü Yasama Yılı açılış oturumu yapıldı.
Başkan Erdoğan'ın da katıldığı oturuma Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), belediye başkanları ve parti yöneticilerine yönelik yolsuzluk soruşturmalarını gerekçe göstererek katılmadı.
Millet iradesini saygısızlık olarak görülen bu tavır tepki çekti.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP'nin TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılış oturumuna katılmama kararına tepki gösterdi.
Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Meşruiyeti milletten alanlar Meclis'te. CHP yok. TBMM, millet iradesinin tecelli ettiği mekandır." ifadelerini kullandı.