CHP'den terör örgütü PKK'ya propaganda desteği: Kimin öldürdüğünün önemi yok

24 Şubat 2021 Çarşamba 17:15 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 17:24

CHP'nin TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel, katıldığı bir programda terör örgütü PKK'nın 13 vatandaşımızı şehit ettiği Gara katliamıyla ilgili skandal açıklamalarda bulundu. CHP'li Özel, "Oradaki (Gara) sorun kimin öldürdüğü değil bu evlatlarımızın nasıl yaşatılabileceği meselesinde aranan cevap" ifadelerini kullandı.

Özel'in sözlerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla çok sert tepki gösterdi. Altun, "PKK'ya payanda olmak için daha ne kadar alçalacaksınız? "Şehitlerimizi kimin öldürdüğünün önemi yok" ne demek? Devletimizin terörle mücadelesine destek vermiyorsunuz, bari terör örgütüne propaganda desteği vermeyin. Yeter artık!!!" dedi.