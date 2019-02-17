CHP-İP ittifakından Kapadokya’ya hançer
Kapadokya bölgesinde 15 kaçak yapı için daha yıkım kararı çıktı. Yıkım kararı alınan yapılar arasında İP ve CHP’nin ortak adayı olan Mehmet Türke’nin Uçhisar’da yaptırdığı kaçak otel de var.
Kapadokya bölgesinde peribacalarının yakınına yapılmış veya inşaatı süren 15 yapının daha dün yıkımına başlandı. Yıkım kararı alınan yapılar arasında İP ve CHP’nin ortak adayı olan Mehmet Türke’nin Uçhisar’da yaptırdığı kaçak otel olduğu da öğrenildi. CHP Uçhisar Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Bünyamin Şabab, İP Belediye Başkan adayı Mehmet Türke’ye destek vermek için bir gün önce adaylıktan çekilmişti.
İP adayı Mehmet Türke’nin sahibi olduğu kaçak otel. Mehmet Türke, yıkım için otel yolunu otomobiliyle kapatarak ekiplerin girmesine engel oldu. Jandarma tutanak tuttu.
CHP ŞİMDİ NE YAPACAK?
CHP Nevşehir milletvekili Faruk Sarıaaslan da peribacalarında yapılaşma haberinin ardından kaçak yapılarla ilgili CHP olarak mücadele edeceklerini ve kaçak yapı yapanlar hakkında, izin verenler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı. Şimdi Sarıaslan’ın İP ve CHP’nin ortak adayı olan Uçhisar Belediye Başkan adayı Mehmet Türke hakkında da suç duyurusunda bulunup bulunmayacağı merak konusu oldu.
15 BİNA YIKILIYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bursa mitinginde “Kapadokya Bölgesi’nde kaçak, göçek ne varsa yıkılacak. Seçimlerden sonra oradayım’ açıklamasının ardından Nevşehir Valisi İlhami Aktaş tespit edilen 15 adet bina için yıkım kararı alındığını duyurdu. Göreme beldesinde 11, Ürgüp’te 2 ve Uçhisar ile Avanos’ta birer yapı için yıkım kararı alınırken karar dün sabahtan itibaren uygulanmaya başlandı. Ekipler, iş makineleriyle ilk olarak Göreme’de Ozanlar Vadisi girişindeki bir restoranda çalışmaya başladı. İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili Ramazan Çiftçi, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Cengiz Ekici ve Nevşehir Müze Müdürü Murat Gülyaz da çalışmaları yerinde takip etti.
Otelin yıkımı tamamlandı
Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacalarının yakın alanında yapılan otel inşaatının yıkım çalışmaları dün tamamlandı. Yıkım çalışmaları, inşaatın yanında bulunan diğer binalara zarar vermemesi için durdurulmuştu.
KILIÇDAROĞLU’NA TOKİ’DEN YALANLAMA
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, İstanbul’da inşa edilen 76 gökdelen üzerinden ‘haksız rant elde edildiği ve TOKİ tarafından rapor hazırlandığı’ iddialarını yalanladı. Bulut, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İstanbul’da inşa edilen 76 gökdelen üzerinden haksız rant elde edildiği, bu bilgilerin de TOKİ uzmanları tarafından hazırlanan raporda olduğu” iddialarına ilişkin “Böyle bir rapor yok. İdaremiz veya idaremiz çalışanları tarafından böyle bir rapor hazırlanmamıştır. TOKİ’nin ve çalışanlarının böyle bir rapor hazırlamak gibi bir görevi de bulunmamaktadır” yanıtını verdi.
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