CHP-İP ittifakından Kapadokya’ya hançer

Kapadokya bölgesinde peribacalarının yakınına yapılmış veya inşaatı süren 15 yapının daha dün yıkımına başlandı. Yıkım kararı alınan yapılar arasında İP ve CHP’nin ortak adayı olan Mehmet Türke’nin Uçhisar’da yaptırdığı kaçak otel olduğu da öğrenildi. CHP Uçhisar Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Bünyamin Şabab, İP Belediye Başkan adayı Mehmet Türke’ye destek vermek için bir gün önce adaylıktan çekilmişti.

İP adayı Mehmet Türke’nin sahibi olduğu kaçak otel. Mehmet Türke, yıkım için otel yolunu otomobiliyle kapatarak ekiplerin girmesine engel oldu. Jandarma tutanak tuttu.

CHP ŞİMDİ NE YAPACAK?

CHP Nevşehir milletvekili Faruk Sarıaaslan da peribacalarında yapılaşma haberinin ardından kaçak yapılarla ilgili CHP olarak mücadele edeceklerini ve kaçak yapı yapanlar hakkında, izin verenler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı. Şimdi Sarıaslan’ın İP ve CHP’nin ortak adayı olan Uçhisar Belediye Başkan adayı Mehmet Türke hakkında da suç duyurusunda bulunup bulunmayacağı merak konusu oldu.

15 BİNA YIKILIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bursa mitinginde “Kapadokya Bölgesi’nde kaçak, göçek ne varsa yıkılacak. Seçimlerden sonra oradayım’ açıklamasının ardından Nevşehir Valisi İlhami Aktaş tespit edilen 15 adet bina için yıkım kararı alındığını duyurdu. Göreme beldesinde 11, Ürgüp’te 2 ve Uçhisar ile Avanos’ta birer yapı için yıkım kararı alınırken karar dün sabahtan itibaren uygulanmaya başlandı. Ekipler, iş makineleriyle ilk olarak Göreme’de Ozanlar Vadisi girişindeki bir restoranda çalışmaya başladı. İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili Ramazan Çiftçi, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Cengiz Ekici ve Nevşehir Müze Müdürü Murat Gülyaz da çalışmaları yerinde takip etti.

Otelin yıkımı tamamlandı