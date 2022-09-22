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Politika

CHP'li Atıcı'dan skandal sözler! Tabii ki bakanlık vermek zorundasınız

CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' açıklamasını değerlendiren CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, 'Eğer siz HDP ile ittifak ya da koalisyon yaparsanız, tabii ki bakanlık vermek zorundasınız.' ifadelerini kullandı.

22 Eylül 2022 Perşembe 00:24 - Güncelleme:
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Aytuğ Atıcı, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını cevapladı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in tartışma yaratan "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasını değerlendiren Atıcı, "Tam AK Parti'nin istediği bir söyleşi olmuş, tam AK Parti'nin istediği cümleyi sarf etmiş." dedi.

"TABİİ Kİ BAKANLIK VERMEK ZORUNDASINIZ"

Aslında sarf edilen cümlede bir şey olmadığını söyleyen Atıcı, "Olayın bir teorik boyutu var, bir de pratikte uygulama boyutu var. Teorik boyutuna göre HDP; yasal ve meşru bir siyasi partidir. Eğer siz HDP ile ittifak ya da koalisyon yaparsanız, tabii ki bakanlık vermek zorundasınız. Eğer ittifak ve koalisyon yoksa niye bakanlık veresiniz? Teorik olarak anayasaya göre parlamentoda grubu bulunan siyasi partilere bakanlık verilir. Hatta grubu yoksa bile, milletvekili değilse bile bakanlık verilebilir." ifadelerini kullandı.

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