İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2025 Çarşamba / 27 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7284
  • EURO
    50,1798
  • ALTIN
    5965.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • CHP'li Başarır yine şaşırtmadı! Mezarlıkta rakı rezaletine pes dedirten savunma
Politika

CHP'li Başarır yine şaşırtmadı! Mezarlıkta rakı rezaletine pes dedirten savunma

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Tunceli eski milletvekili Kamer Genç'in mezarı başında rakı içtiği görüntüleri savunan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 'Bu ülkede içen içer, içmeyen içmez' dedi. Başarır'ın açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, 'Mezar başında alkol almak, ne geleneklerimizde ne göreneklerimizde vardır. Bunu meşrulaştırmaya çalışmanız kadar yanlış bir şey olamaz' açıklamasında bulundu.

AA17 Aralık 2025 Çarşamba 16:52 - Güncelleme:
CHP'li Başarır yine şaşırtmadı! Mezarlıkta rakı rezaletine pes dedirten savunma
ABONE OL

TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri üzerinde AK Parti milletvekilleri söz aldı.

ÖZEL'E 'RAKI' TEPKİSİ

Türkiye'nin kendi savaş gemisini ürettiğini ifade eden AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, füze testlerinin Sinop'ta balıkları rahatsız ettiğini söylediğini aktararak, "Hiç merak etmeyin, biz kimlerin rahatsız olduğunu çok iyi biliyoruz. Kimler rahatsız biliyor musunuz? Mezar başında rakı içenler, adayını açıklarken bile Cumhurbaşkanımızı aklından çıkaramayanlar, kameralarını bantlayan, baklavalı kutularında avroları götürenler, kazandıkları belediyeleri rant yuvasına çevirenler rahatsız." ifadelerini kullandı.

BAŞARIR SKANDALI AKLAMAYA ÇALIŞTI

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise AK Parti milletvekillerinin "mezar başında rakı içenler" açıklamalarına tepki göstererek, "Bu ülkede içen içer, içmeyen içmez" dedi.

Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Mezar başında alkol almak, ne geleneklerimizde ne göreneklerimizde vardır. Bunu meşrulaştırmaya çalışmanız kadar yanlış bir şey olamaz. İstanbul'la ilgili 'Her şey yalan, boş' diyorsunuz. O iddianameyi dolduran sizsiniz. Bu ülkenin parasını çalıp, kameralar önünde para kuleleri dizip sonra 'Temiziz' demek size yakışır." ifadelerini kullandı.

Genel Kurulda tartışma yaşanması üzerine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, milletvekillerini uyardı. Bozdağ, daha sonra bütçeler üzerinde Yeni Yol Partisi milletvekillerine söz verdi.

MEZAR BAŞINDA RAKI REZALETİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Tunceli eski milletvekili Kamer Genç'in mezarı başında rakı içtiği skandal görüntüler ortaya çıkmıştı.

Kamer Genç'in avukatı Ergün Özer, TGRT Haber'de görüntülere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Görüntüleri büyük bir üzüntüyle izlediğini belirten Özer "Bu vefat eden kişinin hatırasına hakarettir. Bu en hafif tabiriyle saygısızlıktır" dedi.

Ergün Özer, Genç'in ailesi ile istişare yapıldıktan sonra gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını dile getirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da tır şoförüne sopayla saldırdılar! O anlar kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.