TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri üzerinde AK Parti milletvekilleri söz aldı.

Türkiye'nin kendi savaş gemisini ürettiğini ifade eden AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, füze testlerinin Sinop'ta balıkları rahatsız ettiğini söylediğini aktararak, "Hiç merak etmeyin, biz kimlerin rahatsız olduğunu çok iyi biliyoruz. Kimler rahatsız biliyor musunuz? Mezar başında rakı içenler, adayını açıklarken bile Cumhurbaşkanımızı aklından çıkaramayanlar, kameralarını bantlayan, baklavalı kutularında avroları götürenler, kazandıkları belediyeleri rant yuvasına çevirenler rahatsız." ifadelerini kullandı.

BAŞARIR SKANDALI AKLAMAYA ÇALIŞTI

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise AK Parti milletvekillerinin "mezar başında rakı içenler" açıklamalarına tepki göstererek, "Bu ülkede içen içer, içmeyen içmez" dedi.

Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Mezar başında alkol almak, ne geleneklerimizde ne göreneklerimizde vardır. Bunu meşrulaştırmaya çalışmanız kadar yanlış bir şey olamaz. İstanbul'la ilgili 'Her şey yalan, boş' diyorsunuz. O iddianameyi dolduran sizsiniz. Bu ülkenin parasını çalıp, kameralar önünde para kuleleri dizip sonra 'Temiziz' demek size yakışır." ifadelerini kullandı.

Genel Kurulda tartışma yaşanması üzerine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, milletvekillerini uyardı. Bozdağ, daha sonra bütçeler üzerinde Yeni Yol Partisi milletvekillerine söz verdi.

MEZAR BAŞINDA RAKI REZALETİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Tunceli eski milletvekili Kamer Genç'in mezarı başında rakı içtiği skandal görüntüler ortaya çıkmıştı.

Kamer Genç'in avukatı Ergün Özer, TGRT Haber'de görüntülere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Görüntüleri büyük bir üzüntüyle izlediğini belirten Özer "Bu vefat eden kişinin hatırasına hakarettir. Bu en hafif tabiriyle saygısızlıktır" dedi.

Ergün Özer, Genç'in ailesi ile istişare yapıldıktan sonra gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını dile getirdi.