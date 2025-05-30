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Politika

CHP'li Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na ağır gönderme! Üstü kapalı ''onursuz'' iması

Katıldığı canlı yayında konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı 'onursuz' imasında bulundu.

HABER MERKEZİ30 Mayıs 2025 Cuma 14:37 - Güncelleme:
CHP'li Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na ağır gönderme! Üstü kapalı ''onursuz'' iması
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Halk TV canlı yayınına katılarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Programda, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mevcut CHP yönetimine yönelik tutumu gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu'nun tutumuna ilişkin yöneltilen "Ne yapmasını bekliyorsunuz?" sorusuna Başarır, çarpıcı bir cevap verdi.

Başarır, "O kararı yırtıp, Özgür Bey'in yanına gelip, 'Hadi oradan' demesini bekliyoruz. Bunu her onurlu CHP'li yapar." diyerek Kılıçdaroğlu'na "onursuz" imasında bulundu.

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