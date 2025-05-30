CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Halk TV canlı yayınına katılarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Programda, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mevcut CHP yönetimine yönelik tutumu gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu'nun tutumuna ilişkin yöneltilen "Ne yapmasını bekliyorsunuz?" sorusuna Başarır, çarpıcı bir cevap verdi.

Başarır, "O kararı yırtıp, Özgür Bey'in yanına gelip, 'Hadi oradan' demesini bekliyoruz. Bunu her onurlu CHP'li yapar." diyerek Kılıçdaroğlu'na "onursuz" imasında bulundu.