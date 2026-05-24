Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin (BAM) kurultay iptaline yönelik "mutlak butlan" kararı ve ardından gelen tahliye kararları, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi önünde arbede ve kavgaya neden oldu.

#CANLI CHP Genel Merkezi'nde yüksek gerilim! Özgür Özel pes etti Valilik talimatıyla emniyet güçlerinin bina önündeki araç barikatlarını çekicilerle kaldırması ve Çevik Kuvvet ekiplerinin kapıya kadar ilerlemesiyle tırmanan gerilim, parti içi isimlerin karşı karşıya gelmesiyle fiziki arbedeye dönüştü. CHP içeresindeki Özgür Özel destekçisi Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır ithamlar içeren bir çıkış geldi.

"ALLAH ONUN BELASINI VERSİN"

Genel merkez önündeki kameralara adeta ateş püsküren CHP'li Başarır, parti tabanının ve delegelerin karşı karşıya getirilmesinden, emniyet güçlerinin partinin kapısına kadar dayanmasından Kemal Kılıçdaroğlu'nu sorumlu tuttu.

CHP karıştı, Mahmut Tanal fırsatı kaçırmadı Kılıçdaroğlu'na yönelik çok ağır ifadeler kullanarak bela okuyan CHP'li Başarır, "Yıllarca omuz omuza yürüdüğü arkadaşlarını dövdürtecekse, öldürtecekse Allah onun belasını versin. Bu millet onu affetmeyecek, tarih onu affetmeyecek" dedi.

Başarır'ın bu sözleri söylerkenki öfkesi ve sesini yükseltmesi de dikkatlerinden kaçmadı.

CHP'de "butlan" restleşmesi