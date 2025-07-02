CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, Türkiye'de yatırımlara karşı eylemleriyle öne çıkan çevreci görünümlü Haluk Özsoy'a TBMM'de mikrofon uzatması, Muğla'da Alman vakıfları eliyle yürütülen yatırım karşıtı kampanyaları yeniden gündeme taşıdı.

Özsoy'un, Alman Yeşiller Partisi tarafından kurulan ve Almanya istihbarat servisi BND ile ilişkili olduğu öne sürülen Heinrich Böll Stiftung Vakfı ile ortak hareket ettiği ortaya çıktı.

YABANCI VAKIFLARIN EYLEM MÜHENDİSLİĞİ

Heinrich Böll Vakfı'nın Muğla'da enerji ve sanayi yatırımlarını çevre duyarlılığı adı altında hedef aldığı uzun süredir biliniyor.

Suikasta kurban giden akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun "Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası" kitabında da vakfın adı sıkça geçiyor.

Vakıf, geçtiğimiz Kasım ayında CHP'li Menteşe Belediyesi'nin desteğiyle Muğla'da düzenlenen panele katılmış, MUÇEP üyeleriyle sahaya çıkarak eylem hazırlığı yapmıştı.

Bu süreçte belediyeye ait araçların kullanılması kamuoyunda tepkilere yol açmıştı.

İHALE VE AKRABALIK BAĞI

Haluk Özsoy'un, Muğla Deştin'de kurulması planlanan çimento fabrikası ihalesine katılan Işıklar Holding'le akrabalık bağı olduğu ve aynı firmada çalıştığı da ortaya çıktı.

Özsoy'un açıklamalarıyla doğrulanan bu ilişki, ihaleyi kaybeden firmanın çevre eylemlerine yatırım karşıtı kampanya yoluyla müdahale ettiği kuşkusunu güçlendirdi.

Köylüler de eylemlere tepki göstermiş, "Bu çevrecilik değil, çıkar savaşı" diyerek durumu protesto etmişti.

YATIRIMI DURDURMAK İÇİN "ÇEVRE" MASKESİ

Başarır'ın, yabancı fon ve akraba ilişkileriyle gündeme gelen bir ismi sahiplenmesi, özellikle Muğla'daki kamu yatırımlarını hedef alan dış kaynaklı müdahale iddialarını yeniden alevlendirdi.

Bölgede, Alman vakıflarının MUÇEP gibi platformlara sağladığı destekle, çevre eylemleri üzerinden yatırım projelerinin engellenmeye çalışıldığı öne sürülüyor.