Adana'nın CHP'li Yüreğir Belediye Başkan Ali Demirçalı, kendi partisinin meclis üyesi tarafından, belediye meclisinde tehdit edildiğini, belediye çalışmalarının sabote edildiğini öne sürdü.

Demirçalı, "Mecliste sayısal üstünlüğü sahip olmamıza rağmen bazı meclis üyelerimiz, halkımızın çıkarlarını hiçe sayıp; proje, çalışma ve faaliyetler gibi konularda alınan kararlara sürekli karşı gelmekte, şahsımı ve belediyemizi çalıştırmamak için ellerinden geleni yapmaktadır" dedi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, CHP'li meclis üyelerince tehdit edildiğini belirten ve 'Bu anlayışa asla boyun eğmeyeceğiz" diyen Demirçalı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i göreve davet etti.

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, AK Parti'ye geçmesi için Başkan Erdoğan tarafından tehdit edildiğini ileri sürdüğü Demirçalı, "Çok güzel karşılandım, tehdit yok. Davetten onur duydum. İstediği an görüşürüm" diyerek, kendi genel başkanını yalanlamıştı.

Özel'in 'Külliye' iddiası yalan çıktı

CHP'deki hançerleme siyaseti

El değiştiren belediyede skandal