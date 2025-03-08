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Politika

CHP'li başkandan isyan! Özgür Özel'i göreve davet etti

Adana Yüreğir Belediye Başkan Ali Demirçalı, kendi partisinin meclis üyesi tarafından tehdit edildiğini, belediye çalışmalarının sabote edildiğini ifade ederek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çağrı yaptı.

Akşam Gazetesi8 Mart 2025 Cumartesi 08:38 - Güncelleme:
CHP'li başkandan isyan! Özgür Özel'i göreve davet etti
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Adana'nın CHP'li Yüreğir Belediye Başkan Ali Demirçalı, kendi partisinin meclis üyesi tarafından, belediye meclisinde tehdit edildiğini, belediye çalışmalarının sabote edildiğini öne sürdü.

Demirçalı, "Mecliste sayısal üstünlüğü sahip olmamıza rağmen bazı meclis üyelerimiz, halkımızın çıkarlarını hiçe sayıp; proje, çalışma ve faaliyetler gibi konularda alınan kararlara sürekli karşı gelmekte, şahsımı ve belediyemizi çalıştırmamak için ellerinden geleni yapmaktadır" dedi.

Ali Demirçalı

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, CHP'li meclis üyelerince tehdit edildiğini belirten ve 'Bu anlayışa asla boyun eğmeyeceğiz" diyen Demirçalı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i göreve davet etti.

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, AK Parti'ye geçmesi için Başkan Erdoğan tarafından tehdit edildiğini ileri sürdüğü Demirçalı, "Çok güzel karşılandım, tehdit yok. Davetten onur duydum. İstediği an görüşürüm" diyerek, kendi genel başkanını yalanlamıştı.

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