İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Eylül 2025 Salı / 17 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,276
  • EURO
    48,5184
  • ALTIN
    4864.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • CHP'li başkandan skandal talimat: Belediyede işçi kıyımı
Politika

CHP'li başkandan skandal talimat: Belediyede işçi kıyımı

CHP yönetimindeki Uşak'ta çalışan işçilere, Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın talimatıyla 'CHP'ye üye olmaları' yönünde baskı yapıldığı ortaya çıktı. Konuya tepki gösteren AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, 'Eğer üye olmazlarsa direkt iş hakkı feshedilmekte. Şimdiye kadar da 1000'in üzerinde kişi işten çıkarılmış durumda.' dedi.

AA9 Eylül 2025 Salı 16:34 - Güncelleme:
CHP'li başkandan skandal talimat: Belediyede işçi kıyımı
ABONE OL

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, "Maalesef, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın talimatıyla Uşak Belediyesi şirketlerinde çalışan tüm işçilerin hepsi Cumhuriyet Halk Partisine üye olmak zorunda. Eğer üye olmazlarsa direkt iş hakkı feshedilmekte. Şimdiye kadar da 1000'in üzerinde kişi işten çıkarılmış durumda." dedi.

Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin, 21 Eylül'de olağanüstü kurultay yapma kararı aldığını hatırlatarak, hayırlı olmasını diledi.

Bu konunun, Uşak Belediyesi şirketlerinde çalışan işçileri ilgilendiren bir durum olmaması gerektiğini belirten Güneş, "Maalesef, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın talimatıyla Uşak Belediyesi şirketlerinde çalışan tüm işçilerin hepsi Cumhuriyet Halk Partisine üye olmak zorunda. Eğer üye olmazlarsa direkt iş hakkı feshedilmekte. Şimdiye kadar da 1000'in üzerinde kişi işten çıkarılmış durumda." diye konuştu.

Çalışanların işini kaybetmemek için partiye üye olduklarını anlatan Güneş, üye olanlara 3 üye daha getirmeleri konusunda baskı yapıldığını da söyledi. Güneş, "Aynı zamanda 'mahalle delegeleri seçilirken mutlaka bu seçimlere katılacaksınız, üye yaptığınız kişileri buraya getireceksiniz ve burada kırmızı listeye oy vereceksiniz, beyaz listeyi de bize getireceksiniz' şeklinde bunları takip eden kişiler var. Dolayısıyla da Uşak Belediyesi şirketlerinde çalışan kardeşlerimiz, vatandaşlarımız son derece bundan muzdarip." ifadesini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Gençlik ve özgüven vizyonuyla yeni eğitim yılı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.