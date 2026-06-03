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Politika

CHP'li belediye aşevindeki yemekleri sattı! Köşeye sıkışınca meclisi apar topar kapattılar

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Meclisi'nde yaşanan gerginliğin demokrasi adına ciddi bir zafiyetin göstergesi olduğunu söyleyen AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, 'Başta Ahmet Ataç olmak üzere CHP grubu kontrolünü kaybetmiştir. Milletin oylarıyla seçilmiş meclis üyelerinin konuşmasının engellenmesi, aşevindeki yemeklerin satıldığı iddiaları gibi skandallara cevap verilmemesi ve meclis çalışmalarının fiilen durdurulması kabul edilemez.' dedi.

IHA3 Haziran 2026 Çarşamba 10:17 - Güncelleme:
CHP'li belediye aşevindeki yemekleri sattı! Köşeye sıkışınca meclisi apar topar kapattılar
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Dün gerçekleştirilen Tepebaşı Belediyesi Meclisi'nde gergin anlar yaşandı. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. Başkan Albayrak'ın açıklamasında, "Milletin oylarıyla seçilmiş meclis üyelerinin konuşmasının engellenmesi, aşevindeki yemeklerin satıldığı iddiaları gibi skandallara cevap verilmemesi ve meclis çalışmalarının fiilen durdurulması kabul edilemez.

CHP'li belediyede aşevi üzerinden büyük vurgun

AK Parti Meclis Üyemiz Ali Semih Ünlü, kamuoyunda geniş yankı uyandıran iddialara ilişkin sorularını yöneltmek istemiştir. Aynı şekilde Grup Başkan Vekilimiz Mehmet Şimşek'e de söz hakkı verilmemiştir. Sorulara cevap vermek yerine oturumun sağlıklı şekilde devam etmesi engellenmiş, meclis apar topar kapatılmıştır. Daha da vahimi; CHP'lilerin meclis salonuna taşınarak ortamın gerilmesi, meclis üyelerimize yönelik hakaret ve taşkınlıklara zemin hazırlanması olmuştur.

Bugün yaşananlar, sorumluluk makamında bulunanların şeffaflık ve hesap verebilirlik yerine suçluluk psikolojisiyle hareket ettiğini göstermiştir. Sorular karşısında sakin kalamayanlar, demokratik zeminde cevap üretmek yerine gerginliği tercih etmiştir" ifadeleri yer aldı.

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"GERÇEKLER ER YA DA GEÇ ORTAYA ÇIKACAKTIR"

Ortada cevap bekleyen çok ciddi sorular olduğunu vurgulayan Başkan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu soruların muhatabı da Tepebaşı Belediyesi yönetimidir. Bizim talebimiz çok nettir; şeffaflık, açıklık ve hesap verebilirlik. Tepebaşı halkı adına sorulan sorular cevapsız bırakılarak bu süreç yönetilemez. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır. Biz de sonuna kadar takipçisi olacağız."

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