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Politika

CHP'li belediye başkanları arasında tansiyon yükseldi! Mikrofonları kapatma kararı aldılar

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında, CHP'li belediye başkanları arasında tartışma yaşandı. Toplantıda Çerkezköy'deki Şelaleli Park alanına otopark yapılmasıyla ilgili önerinin gündeme alınmaması, CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ile CHP'li Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ı karşı karşıya getirdi.

IHA14 Mayıs 2025 Çarşamba 20:44 - Güncelleme:
CHP'li belediye başkanları arasında tansiyon yükseldi! Mikrofonları kapatma kararı aldılar
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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında, Çerkezköy'deki Şelaleli Park alanına otopark yapılmasıyla ilgili önerinin gündeme alınmaması, CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ile CHP'li Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ı karşı karşıya getirirken belediye başkanının mikrofonu kapatıldı.

Gergin anların yaşandığı toplantıda Vahap Akay söz alarak Şelaleli Park'ın altına yapılması planlanan otopark projesinin meclis gündemine alınmamasına tepki gösterdi. Bunun üzerine söz alan Candan Yüceer, Akay'ın konuşma tarzını doğru bulmadığını belirterek, mikrofonunun kapatılmasını talep etti. Başkanlık divanının bu talebi yerine getirmesiyle birlikte Vahap Akay mikrofonun kapatılmasına tepki gösterdi. Bu anlar meclis salonundaki kameralara da yansıdı.

Yaşanan tartışma sonrası mecliste kısa süreli bir sessizlik yaşanırken, toplantıya kaldığı yerden devam edildi. CHP'li iki başkan arasında yaşanan tartışma, yerel yönetimlerdeki fikir ayrılıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

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