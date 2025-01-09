CHP'li belediyelerde skandallar bitmiyor. CHP Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer'in danışmanlığını yapan S.A.'nın X hesabından yaptığı paylaşımlar büyük tepki topladı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, belediyede görevli S.A. hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarından gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, paylaşımla ilgili resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

PEYGAMBERE KÜFÜRLER ETTİ

A.'nın skandal paylaşımlarında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e ağza alınmayacak küfür ettiği tespit edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST ÇAĞRISI

Paylaşımlarımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlenmesini de isteyen A'nın yürütülen incelemelerin ardından belediyede iş akdinin feshedildiği açıklandı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

Öte yandan AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Avukat Ali Gümüş, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in Basın Danışmanı Samet Alaca tarafından Peygamber Efendimize, İslam'a, Hristiyanlığa, kutsal değerlerimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yapılan hakaret içerikli paylaşımlar kabul edilemez niteliktedir. Konu ile ilgili re'sen bir soruşturma başlatılmış olup, Emniyet ve yargı makamları süreci titizlikle yürütüyor. Partimizin genel merkeziyle sürekli iletişim halindeyiz ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bir hukukçu olarak, bu süreçte bizzat müdahil olacağımı ve hukuki sürecin her aşamasını takip edeceğimi kamuoyuna bildiririm" dedi.

Gümüş ayrıca "İnançlarımıza, değerlerimize ve toplumsal barışa zarar veren bu çirkin söylemlerin karşılıksız kalmaması için gereken her türlü adım atılacaktır. Halkımızın değerlerine yönelik bu saygısızlığın takipçisi olacağımızı saygıyla duyururum" ifadelerini kullandı.