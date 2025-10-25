Sabah'ta yer alan habere göre, Çankaya Belediyesi'nin resmi internet sitesinde, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün görev tanımının, Türk toplumunun temel değerleriyle ve aile yapısıyla tamamen ters düşen ifadelerle doldurulmuş olduğu ortaya çıktı.

Müdürlüğün faaliyet alanı olarak belirtilen maddeler, belediyenin asli görevlerinden saparak, LGBT ideolojisinin yaygınlaştırılmasını ve "toplumsal cinsiyet eşitliği" adı altında radikal bir sosyal mühendislik projesinin yürütüldüğü görülüyor.

Görev tanımında yer alan, "Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının, belediyenin tüm hizmet, faaliyet, plan, proje ve çalışmalarına yerleştirilmesi" ifadesi, belediyenin tüm hizmet anlayışını bu tartışmalı ideolojiye endekslediğini gösteriyor. Daha da vahimi, "Cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimliği kaynaklı ayrımcılıkla mücadele için çalışmalar yürütmek" maddesiyle, normalleştirilmesi toplumca kabul görmeyen cinsel kimliklere yönelik özel bir pozitif ayrımcılık politikası izlendiği ortaya konuluyor.

Belediye, "Kadın ve diğer cinsiyet yönelimlerle ilgili özel tarihlerde farkındalık çalışmaları yapmak" taahhüdüyle de, kamu kaynaklarını toplumun geneli tarafından "sapkınlık" olarak görülen eğilimlerin meşrulaştırılması ve kutlanması için seferber ediyor. Bu durum, CHP zihniyetinin, Türk aile yapısını bozmak ve milli-manevi değerleri aşındırmak için belediyeleri birer araç olarak kullandığının açık bir şekilde gösteriyor.

SKANDAL BİLDİRİYE İMZA ATMIŞTI

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in bu konudaki tavrı daha önce de netleşmişti. Güner, 2024 yılında ODTÜ'de sapkın LGBTİQ+ bayrakları ile eylem düzenleyen öğrencilere, belediye imkanlarıyla gece nöbetinde çay, çorba ve su ikram ederek ideolojik tercihini açıkça ortaya koymuştu. Güner'in ayrıca Türkiye genelindeki barolara bağlı avukatların yayınladığı "LGBTİQ+ Onur Haftası" gibi sapkın bir düşünce ile "LGBTİQ+ Hakları İnsan Haklarıdır" başlıklı ortak bir bildiriye de avukat sıfatıyla imza attığı ortaya çıkmıştı.