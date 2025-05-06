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Politika

CHP'li belediyede işçi kıyımı! Genel merkeze yürüyüş başlatan kadınlar Eskişehir'e ulaştı

İzmir'in Çiğli Belediyesi'nde 10 Haziran 2024'te işten çıkarılmaları nedeniyle seslerini CHP Genel Merkezi'ne duyurabilmek amacıyla Ankara'ya yürüyen 16 kadın işçi, Eskişehir'e geldi.

AA6 Mayıs 2025 Salı 19:09 - Güncelleme:
CHP'li belediyede işçi kıyımı! Genel merkeze yürüyüş başlatan kadınlar Eskişehir'e ulaştı
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Yürüyüşlerinin 6'ncı gününde Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden yola çıkan kadın işçiler, akşam saatlerinde Eskişehir'deki Ulus Anıtı'na ulaştı.

İşçiler adına konuşan Hale Ören Özdinçer, yürüyüşlerinin yalnızca bir işe dönüş değil, bir haksızlığın hesabını sorma yürüyüşü olduğunu söyledi.

Her adımda sadece kadınların değil, güvencesiz bırakılan yüz binlerce işçinin adını taşıdıklarını kaydeden Özdinçer, "Buradayız, çünkü adaletsizlik her yeri sardı. Buradayız, çünkü emeğin yok sayıldığı bir düzene boyun eğmiyoruz. Sesimizi duymayanlar bilsin, bu yürüyüş emeği görmeyenlere karşı bir haykırıştır." diye konuştu.

HAKLARINI ALANA KADAR YÜRÜYÜŞE DEVAM MESAJI

Özdinçer, haklı olduklarını ve haklarını alana kadar yürüyüşlerinin devam edeceğini vurgulayarak, "Taşeronda olup da işten çıkartılan işçiler ve bütün herkes için yürüyoruz. Kadınların emeğinin yok sayılmasını artık istemiyoruz. Bizler özgüveni yerinde olan kadınlarız. Eşimizin, ailemizin eline bakmak istemiyoruz. Ben bir anneyim, kızımı kendim büyütmek istiyorum, bu yüzden yürüyorum." ifadesini kullandı.

Kadın işçiler, Çiğli Belediyesi'nde 11 ay önce haksız yere işten çıkarıldıkları gerekçesiyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, duruma tepki göstermek için CHP Genel Merkezi önüne ulaşmak üzere yürüyüş başlatmıştı.

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