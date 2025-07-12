İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2025 Cumartesi / 17 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,1901
  • EURO
    47,1146
  • ALTIN
    4335.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • CHP'li belediyeden ''Türk'' hazımsızlığı! 2 ay geçmeden foyaları ortaya çıktı
Politika

CHP'li belediyeden ''Türk'' hazımsızlığı! 2 ay geçmeden foyaları ortaya çıktı

CHP yönetimindeki Merkezefendi Belediyesi'nin Türk Dünyası Belediyeler Birliğinden ayrılıp Ege Belediyeler Birliğine üye olmasına tepki gösteren Merkezefendi Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Yavuz Aki, 'Türk isminden rahatsızlık duyduğunuz için mi birlikten ayrıldınız. Madem birliklerin faydası yoktu, neden Ege Belediyeler Birliğine üye oluyoruz?' ifadelerini kullandı.

IHA12 Temmuz 2025 Cumartesi 09:17 - Güncelleme:
CHP'li belediyeden ''Türk'' hazımsızlığı! 2 ay geçmeden foyaları ortaya çıktı
ABONE OL

Merkezefendi Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Yavuz Aki, Türk Dünyası Belediyeler Birliğinden ayrılıp 2 ay sonra Ege Belediyeler Birliğine üye olunmasını, "Türk isminden rahatsızlık duyduğunuz için mi birlikten ayrıldınız. Madem birliklerin faydası yoktu, neden Ege Belediyeler Birliğine üye oluyoruz" sözleriyle eleştirdi.

Belediye meclisinin geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan oturumunda Başkan Şeniz Doğan'ın "Faydasını görmüyoruz. Boşuna aidat ödüyoruz" dediği Türk Dünyası Belediyeler Birliğinden AK Parti ve MHP'li meslis üyelerinin red oyuna karşılık oy çokluğuyla alınan kararla ayrılan CHP'li Merkezefendi Belediyesi, daha 2 ay geçmeden Temmuz ayı oturumunda tartışmalara neden olan ve yine oy çokluğuyla alınan bir kararla Ege Belediyeler Birliğine üye oldu.

Alınan karla ilgili olarak en sert tepkiyi dile getiren isim olan AK Parti Grup Başkan Vekili Yavuz Aki, "Türk Dünyası Belediyeler Birliğinden fayda sağlanamadığı gerekçesiyle ayrıldık. Ege Belediyeler Birliğinde de aynı tablo karşımıza çıkabilir. Bir birliğe üye olacaksak, Türk Dünyası Belediyeler Birliğinden niçin ayrıldık. Türk isminden rahatsızlık duyduğunuz için mi birlikten ayrıldınız. Madem birliklerin faydası yoktu, neden Ege Belediyeler Birliğine üye oluyoruz" diye konuştu.

Ege Belediyeler Birliğine Denizli Büyükşehir Belediyesi, Acıpayam, Bekilli, Baklan, Babadağ, Buldan, Bozkurt ve Serinhisar ilçelerinin üye olduğuna dikkat çeken AK Partili Aki, eleştirini şöyle sıraladı:

"39 yıldır faaliyet gösteren Ege Belediyeler Birliğinin bırakın Ege'yi, ilimiz sınırları içinde üyesi olduğu ilçe belediyelerine katkısı nedir veya bu ilçelerde ne faaliyeti yapmıştır? Bu ilçelere bir öneri sunulmuş mudur, bu konularla ilgili araştırma yaptınız mı? Ege Belediyeler Birliğini oluşturan üye belediyeler de ne gibi faaliyetler yani üye olan il ya da ilçe belediyesine ne gibi faydalar ilçe ekonomisine kültürüne ne gibi faydalar sağlamıştır? Bu konularda bir inceleme araştırma yaptınız mı? Bölgeye ülkeye katkısı nedir? Kaldı ki Belediye Meclisi olarak 'Hiç bir işe yaramıyor, son 1 yıl içinde toplantı bile yapılmamış, boşuna aidat yatırmayalım' gibi sebeplerle, Mayıs 2025 meclis toplantısında Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyeliğinden çıkma kararı aldınız; üye olunması halinde bu birlikten de bir fayda sağlanamayacağı ve belediyemiz kaynaklarının israfı edilmemesi adına Ege Belediyeler Birliği ne üyeliğini kabul etmiyoruz"

ÖNERİLEN VİDEO

Kepçenin temas ettiği binanın çökme anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.