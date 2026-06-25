İzmir merkezli yürütülen rüşvet operasyonunda soruşturmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Daha önce Seferihisar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda tutuklanan ve Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu belirtilen Özlem Akyılmaz'ın geriye dönük banka hesap hareketleri savcılık talimatıyla mercek altına alındı. Yapılan teknik ve mali incelemelerde, Balçova ve Güzelbahçe'den Ağbaba'nın seçim kampanyasına aktarılan paralar, savcılık makamınca 'rüşvet' suçu kapsamında değerlendirildi.

500 BİN TL'LİK TRANSFER MERCEK ALTINDA

Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden önce Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın adaylık kampanyası için 500 bin TL gönderdiği tespit edildi. Söz konusu para transferinin, Seferihisar operasyonunda tutuklanan danışman Özlem Akyılmaz üzerinden ulaştırıldığı öne sürüldü. İşlemin bizzat Başkan Yiğit'in annesi Meryem Yiğit tarafından gerçekleştirildiğinin belirlenmesi üzerine harekete geçen emniyet güçleri, rüşvet trafiğinin merkezinde yer aldığı gerekçesiyle anne Yiğit'i de gözaltına aldı.

ESKİ MİLLETVEKİLİNİN OĞLU DA YAKALANDI

Soruşturmanın Ağbaba ekseninde genişlemesiyle birlikte operasyonun Güzelbahçe ayağında da hareketlilik yaşandı. Eski CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın oğlu Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır'ın da yerel seçim öncesinde benzer bir yöntemle Veli Ağbaba'ya para transferi gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Bayır'ın gönderdiği meblağın da savcılık tarafından rüşvet kapsamına alınması üzerine hakkında acil gözaltı kararı verildiği ve ekiplerce yakalanarak emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma devam ediyor.