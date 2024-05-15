CHP'li belediyelerde eş-dost kıyağı! Başkan Erdoğan: Yaşanan atamalar mahşeri vicdanda yara açtı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri'nde düzenlenen TOBB Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Burada Türkiye için üreten, istihdam oluşturan girişimci ruhlar var. Türk Ekonomisinin kalbi bugün bu salonda atıyor. TOBB Genel Kurullarına her zaman iştirak etmeye gayret ettim. Meselelerimizi sizlerle konuştuk.

* Son dönemde oda ve borsalarımızın kapasiteleri arttı. Biz de bu süreçte daima destek olduk. Önünüzü açtık.

* Dünyayı takip eden vizyoner ve ufuk sahibi siz kardeşlerimin katkılarının bizim nazarımızda daima özel bir yeri oldu.

* Çeşitli sabotaj girişimlerine rağmen Togg'un ne kadar stratejik bir hamle olduğu bugün daha iyi anlaşılıyor. Yerli ve milli markamız Togg'la elektrikli araç sektöründe biz de varız dedik.

* TOGG'u hep birlikte hayata geçirdik, sabotaj girişimlerine rağmen ülkemize kazandırdık.

* Küresel ekonomi fırtınalı sulardan geçiyor. Enflasyon dünyada son 50 yılın zirvesinde.

* Mart ayında istihdam 32.6 milyon kişiye ulaşırken işsizlik oranı yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı son 11 yılın en düşük seviyesine geriledi.

* Bütçedeki yatırım ödeneklerini gıda, tarım, yeşil ve dijital dönüşüm gibi öncelikli alanlara yönlendireceğiz, ayrıca yapısal reformları hızlandırıyoruz. Ülkemizin risk primi giderek düşüyor. Bu düşüş sayesinde iş dünyamızın dış finansmana erişim koşulları da iyileşiyor.

* Tasarruf kültürü yaygınlaştıkça ve toplum tarafından sahiplenildikçe cari açıktaki iyileşme de hız kazanacaktır.

* Harcanan her kuruşun hesabını soran bir bakış açısını egemen kılıyoruz. Böylece ülkemizin kaynaklarını çok daha verimli ve öncelikli alanlarda kullanabileceğiz.

* Muhalefet belediyelerinde yaşanan atamaların mahşeri vicdanda nasıl yaralar açtığını hepimiz görüyoruz, ibretle takip ediyoruz.

* Hangi siyasi görüşe, kökene, meşrebe mensup olursak olalım, hepimiz Türkiye gemisinin yolcularıyız, bu gemiyi sahili selamete çıkarmak ortak görevimiz.