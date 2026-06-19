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Politika

CHP'li belediyeye rüşvet operasyonu! Başkan Vekilliğine AK Partili Demirel seçildi

Kırıkkale'de 'rüşvet' suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün ceza alan Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılan oylamada, AK Parti'li Meclis Üyesi Gürsel Demirel başkan vekili seçildi.

AA19 Haziran 2026 Cuma 11:49 - Güncelleme:
CHP'li belediyeye rüşvet operasyonu! Başkan Vekilliğine AK Partili Demirel seçildi
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Belediye binasında basına kapalı gerçekleştirilen Keskin Belediye Meclisi Toplantısı'nda, 9 meclis üyesinden Demirel ile CHP'li Ayhan Şakar, belediye başkan vekilliğine aday oldu.

Yapılan seçimde 7 oy alan Gürsel Demirel belediye başkan vekili seçildi, Şakar 1 oyda kaldı, 1 oy ise boş çıktı.

Demirel, seçimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu seçimi siyasi partiler olarak değil, meclis üyeleri arasında yaptıklarını söyledi.

Üyelerin teveccühüyle görevin kendisine verildiğini belirten Demirel, "Hepsine teşekkür ediyorum. Bu görevi birlikte yürüteceğiz. Hep birlikte bu yolda yürüyeceğiz." dedi.

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OLAY

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ve müteahhit M.Y. hakkında "rüşvet" iddiasıyla hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, yargılama sonunda Ekmel Cönger'e 5 yıl 2 ay 15 gün, müteahhit M.Y'ye ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.

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İçişleri Bakanlığı da 11 Haziran'da Ekmel Cönger'in görevinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

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