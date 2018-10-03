CHP'nin eski asker milletvekili Çiçek ifadesinde çark etti

CHP eski Milletvekili Dursun Çiçek, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katıldı. AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili konuşan Dursun Çiçek, 'Hakim ve savcılarla, başsavcılarla görüşüyoruz onlardan bu yargılamaların bu soruşturmaların niye sonuçlanmadığını soruyoruz onlar da diyor ki, Türk yargısının durumunu biliyorsunuz, hakim ve savcıların üçte biri sanık oldu, görevinden atıldı dolayısıyla bizim iktidarı yargılayacak gücümüz yok iktidarı düşürmek muhalefete düşer sizin göreviniz, siyasetçilerin görevi. Onları iktidardan indirin bakın biz onları nasıl yargılıyoruz göreceksiniz. Başsavcılar var bunu diyen" diye konuştu.

İFADESİ ALINDI

Dursun Çiçek'in tartışma konusu olan bu açıklamaları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu ile ilgili soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Çiçek'in ifadesinin alınması için yazı yazıldı belirlendi.

O BAŞSAVCILARIN ADLARINI SÖYLEMEDİ

Geçtiğimiz hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Savcılığı'na ifade veren Dursun Çiçek'in, açıklamasında belirttiği başsavcıların adını vermek istemediğini savcıya bu durumun ifade tutanağına geçirildiği belirtildi.

Dursun Çiçek'in, ifadesi ardından adliyeden ayrıldığı öğrenilirken soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı' ca yürütülecek.

(Sabah)