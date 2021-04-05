CHP'li Erdoğdu darbe imalı bildirinin yayımlandığı gece konuşmuş: TRT yayınında yargılayacağız

05 Nisan 2021 Pazartesi 12:58 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 12:59

104 emekli amiralin gece yarısı 'Montrö' bahanesiyle yayınladığı darbe imalı bildiri Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Savcılık 'vesayet özlemi'ne soruşturma başlattı.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun darbe imalı bildirinin yayımlandığı gece AK Parti iktidarını tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Bizim TV'den Lale Özan Arslan'ın bildiri ile ilgili sorularını cevaplayan Erdoğdu, AK Parti iktidarını canlı yayında yargılayacakları tehdidinde bulundu.

"TRT EKRANLARINDA CANLI OLARAK YARGILAYACAĞIZ"

Erdoğdu şu ifadeleri kullandı: Ben o mahkemede bunların yargılandığını göreceğim. Bütün bu yargılamaları da TRT ekranlarından canlı yayında vereceğiz. Uluslararası dillerde de vereceğiz ki herkes bilsin. Askerlere şunu söylüyorum; Allah sizden razı olsun bir ömür verdiniz bizim güvenliğimiz için. Aykut kardeşiniz de CHP de sizleri bunlara yedirecek değil.