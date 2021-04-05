İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Nisan 2021 Pazartesi / 23 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1394
  • EURO
    9,5649
  • ALTIN
    451.131
  • BIST100
    1436.54
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • CHP'li Erdoğdu darbe imalı bildirinin yayımlandığı gece konuşmuş: TRT yayınında yargılayacağız
Politika

CHP'li Erdoğdu darbe imalı bildirinin yayımlandığı gece konuşmuş: TRT yayınında yargılayacağız

104 emekli amiralin, Kanal İstanbul ve Montrö tartışmalarını bahane ederek hükümeti hedef almasının ardından CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, AK Parti iktidarına tehditler savurdu. Darbe imalı bildiriyi savunan Erdoğdu, “Ben onların mahkemelerde yargılandığını göreceğim. Bütün bu yargılamaları da TRT'den canlı vereceğiz.' diye konuştu.

HABERİN
VİDEOSU
05 Nisan 2021 Pazartesi 12:58 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 12:59
ABONE OL

104 emekli amiralin gece yarısı 'Montrö' bahanesiyle yayınladığı darbe imalı bildiri Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Savcılık 'vesayet özlemi'ne soruşturma başlattı.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun darbe imalı bildirinin yayımlandığı gece AK Parti iktidarını tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Bizim TV'den Lale Özan Arslan'ın bildiri ile ilgili sorularını cevaplayan Erdoğdu, AK Parti iktidarını canlı yayında yargılayacakları tehdidinde bulundu.

"TRT EKRANLARINDA CANLI OLARAK YARGILAYACAĞIZ"

Erdoğdu şu ifadeleri kullandı: Ben o mahkemede bunların yargılandığını göreceğim. Bütün bu yargılamaları da TRT ekranlarından canlı yayında vereceğiz. Uluslararası dillerde de vereceğiz ki herkes bilsin. Askerlere şunu söylüyorum; Allah sizden razı olsun bir ömür verdiniz bizim güvenliğimiz için. Aykut kardeşiniz de CHP de sizleri bunlara yedirecek değil.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.