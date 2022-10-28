CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, TV100 ekranlarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti ile ilişkileri iyi olan bir arkadaşıyla konuştuğunu belirten Yarkadaş, "Oradan bilgi de alabilen bir dostumla konuştum, 'Meral Hanım rotasını Mansur Yavaş'a çevirdi. Mansur Yavaş'ın kazanacağını inanıyor, gelen araştırmalarda Mansur Yavaş'ın kazanacağına inanıyor. Meral Hanım İmamoğlu ve Yavaş tartışmalarını epey bir süre izledi. Kendisine aday olması yönünde çok ciddi baskı var ama Meral Hanım bu tartışmalardan biraz da yıldı rotasını Mansur Yavaş'a çevirdi' dedi" ifadelerini kullandı.

"CHP'NİN POLİTİKALARININ KENDİLERİNE ZARAR VERDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR"

Yarkadaş "Sayın Akşener, CHP'nin son dönemdeki politikalarının kendilerine zarar verdiğini düşünüyor ve aradaki bariyeri kaldırdı. Meral Hanım CHP'nin hem küskünlerine hem de aktif görevde bulunan ve İYİ Parti ile siyaset yapabileceğini düşündüğü kişilere kapıları açtı. Önümüzdeki günlerde CHP'de aktif görevde olan bazı kişilerin İYİ Parti'ye katıldığını görebiliriz" dedi.